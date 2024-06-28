Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos
El nacimiento de Milo convierte a Michelle Renaud y Matías Novoa en papás por segunda ocasión. El recién nacido es el primer hijo en común de la pareja, quienes se casaron en diciembre de 2023.
La espera terminó para la familia Novoa Renaud. La mañana de este 28 de junio, Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendieron al anunciar que se habían convertido en papás de un niño de nombre Milo.
La noticia sobre el nacimiento de su primer hijo en común estuvo acompañada de varias fotografías que compartieron en Instagram, así como de un amoroso mensaje del orgulloso papá.
“La espera fue un viaje hermoso, pero el siguiente viaje hacia el nacimiento de Milo fue algo surrealista que me dejó perplejo de amor”, escribió el actor.
“Nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia. Gracias, mi amor Michelle, por cobijar a nuestro bebé desde su fecundación hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable. ¡Te amo!”, añadió.
Las primeras fotos de Milo, bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa
Para presentar al mundo a su pequeño Milo, Michelle Renaud y Matías Novoa subieron a la red social más imágenes, aunque no mostraron en ninguna su carita.
Lo que se sabe sobre el nacimiento de Milo, su primer hijo en común
Semanas antes de darle la bienvenida a su primer hijo en común, Michelle Renaud y Matías Novoa se mudaron a España, país en el que nació su bebé.
A finales de marzo, el protagonista de ‘Marea de Pasiones’ (telenovela que puedes ver en ViX) declaró que su esposa daría a luz a través de un parto natural en su casa, un sueño que Michelle Renaud tenía desde el nacimiento de Marcelo, su primogénito.
Así fue el segundo embarazo de Michelle Renaud
Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron el 28 de enero que serían papás de un niño. Para entonces, la protagonista de ‘La Herencia’ (telenovela que puedes ver en ViX) ya se encontraba en su quinto mes de gestación.
La actriz vivió los primeros ocho meses de su embarazo en México, donde también celebró su baby shower rodeada de familiares y amigos. El 25 de abril, la intérprete de 35 años compartió los primeros vistazos de su nueva vida en España, donde, además de presumir la habitación de Milo, dejó al descubierto que pasaría los últimos días de su embarazo.
Días antes del nacimiento de su segundo hijo, Michelle Renaud debió permanecer en reposo para cumplir con las 40 semanas de gestación.
“Hoy toca estar en reposo… Pero con esta vista no me quejo. Milo, aguántate 3 semanas más porfis”, expresó el pasado 19 de mayo.
Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron el 9 de diciembre de 2023. Marcelo es el hijo mayor de la actriz, mientras que Axel es el primogénito del actor, quien es fruto de la relación que sostuvo con la actriz María José Magán.