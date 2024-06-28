Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos

Video Nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: así fue el embarazo de la actriz

La espera terminó para la familia Novoa Renaud. La mañana de este 28 de junio, Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendieron al anunciar que se habían convertido en papás de un niño de nombre Milo.

La noticia sobre el nacimiento de su primer hijo en común estuvo acompañada de varias fotografías que compartieron en Instagram, así como de un amoroso mensaje del orgulloso papá.

“La espera fue un viaje hermoso, pero el siguiente viaje hacia el nacimiento de Milo fue algo surrealista que me dejó perplejo de amor”, escribió el actor.

“Nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia. Gracias, mi amor Michelle, por cobijar a nuestro bebé desde su fecundación hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable. ¡Te amo!”, añadió.

Michelle Renaud y Matías Novoa dieron la bienvenida a Milo. Imagen Matías Novoa/Michelle Renaud/Instagram

Las primeras fotos de Milo, bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa

Para presentar al mundo a su pequeño Milo, Michelle Renaud y Matías Novoa subieron a la red social más imágenes, aunque no mostraron en ninguna su carita.

Michelle Renaud y Matías Novoa mostraron los piecitos de su bebé Milo. Imagen Michelle Renaud/Matías Novoa/Instagram

Michelle Renaud y Matías Novoa recibieron a Milo finalmente. Imagen Michelle Renaud/Matías Novoa/Instagram

Michelle Renaud y Matías Novoa no mostraron el rostro de Milo en ninguna fotografía. Imagen Michelle Renaud/Matías Novoa/Instagram

Lo que se sabe sobre el nacimiento de Milo, su primer hijo en común

Semanas antes de darle la bienvenida a su primer hijo en común, Michelle Renaud y Matías Novoa se mudaron a España, país en el que nació su bebé.

A finales de marzo, el protagonista de ‘Marea de Pasiones’ (telenovela que puedes ver en ViX) declaró que su esposa daría a luz a través de un parto natural en su casa, un sueño que Michelle Renaud tenía desde el nacimiento de Marcelo, su primogénito.

Milo es el primer hijo en común de Michelle Renaud y Matías Novoa. Imagen Michelle Renaud Instagram / Matías Novoa Instagram

Así fue el segundo embarazo de Michelle Renaud

La actriz vivió los primeros ocho meses de su embarazo en México, donde también celebró su baby shower rodeada de familiares y amigos. El 25 de abril, la intérprete de 35 años compartió los primeros vistazos de su nueva vida en España, donde, además de presumir la habitación de Milo, dejó al descubierto que pasaría los últimos días de su embarazo.

Michelle Renaud pasó la recta final de su embarazo en Madrid. Imagen Michelle Renaud / Instagram

Días antes del nacimiento de su segundo hijo, Michelle Renaud debió permanecer en reposo para cumplir con las 40 semanas de gestación.

“Hoy toca estar en reposo… Pero con esta vista no me quejo. Milo, aguántate 3 semanas más porfis”, expresó el pasado 19 de mayo.