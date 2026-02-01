Michelle Renaud Nace segundo bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: revelan primera foto Michelle Renaud y Matías Novoa informaron que su segundo bebé en común ya nació. A través de Instagram compartieron la primera imagen de la criatura.



Michelle Renaud y su esposo Matías Novoa ya son nuevamente padres, así lo informaron este domingo 1 de febrero a través de Instagram.

Por su parte Axel es el mayor de los retoños de Matías, a quien tuvo con la actriz María José Magán.

Primera foto del nuevo bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa

El actor fue el encargado de publicar la primera foto de la criatura recién nacida. Se trató de una foto en la que se veía una manita y la leyenda: "Vida".

Horas antes, Novoa había compartido otra imagen en la que al fondo parecía verse la cama de un hospital en la que se presume aguardaba su esposa momentos antes del que habría sido el parto.

La foto del centro es la primera imagen del segundo bebé que tienen juntos Michelle Renaud y Matías Novoa, cuya llegada al mundo ocurrió este 1 de febrero. Imagen Matías Novoa/Instagram



El portal de la revista Hola! también informó sobre el nacimiento del nuevo integrante de la familia, atribuyendo la foto del actor, quien no reveló de manera inmediata si se trata de un niño o niña ni tampoco ofreció mayores detalles sobre el alumbramiento.

El embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron que se convertirían en padres por segunda ocasión el 7 de septiembre de 2025: " La familia sigue creciendo. Te amo, Michelle Renaud", escribió el actor en Instagram.

Por su parte, ella externó su felicidad también en redes: "Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. ¡Y con un hombre hermoso, más!".

En esta ocasión, la pareja fue más discreta con su embarazo, sin embargo, de vez en cuando mostraban imágenes donde se apreciaba cómo iba creciendo el vientre.

Michelle Renaud a días de volver a convertirse en madre. Imagen Michelle Renaud/Instagram, Matías Novoa/Instagram



Incluso, no revelaron el sexo del bebé, ni el nombre que habían elegido.

Fue el 24 de enero pasado cuando la actriz subió una fotografía donde se aprecia su abultado vientre y escribió "Ready" ('lista' en español).

Ahora, la feliz pareja tiene en sus brazos al nuevo miembro de su familia.