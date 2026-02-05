Michelle Renaud

¿Es niño o niña? Michelle Renaud y Matías Novoa revelan género de su segundo bebé y nombre

La pareja compartió un revelador video. Con él, destaparon cómo se llama su retoño y qué es. La criatura nació el pasado sábado 31 de enero.

Michelle Renaud
Por:Univision
Video Michelle Renaud y Matías Novoa por fin revelan el nombre de su bebé recién nacido: video

Michelle Renaud y Matías Novoa compartieron un video del momento en el que nació su segundo bebé en común, del que finalmente revelaron el género y su nombre.

La noticia de la llegada de su hijo la dio el actor el domingo 1 de febrero, al publicar una fotografía en la que se apreciaba su manita.

Sin embargo, entonces él no brindó más información al respecto.

¿Qué sexo es y cómo se llama el nuevo bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa?

En el clip que la pareja compartió este día, en Instagram, quedaron grabados los momentos posteriores a que la actriz diera a luz a la criaturita.

Michelle Renaud y Matías Novoa hicieron en la descripción del material el destape de dos datos que sus admiradores esperaban: qué es y cómo lo llamaron.

El dúo desveló que se trata de un niño, Milán, el cual nació el sábado 31 de enero, a las 22:29 horas: “Sólo nos faltabas tú”.

Varios de sus conocidos famosos no dudaron en comentar el ‘post’. Altair Jarabo les dejó varios emojis de corazones rojos.

Claudia Martín, quien acaba de debutar en la maternidad, les escribió: “¡Qué hermoso! Les mandamos muchas bendiciones”.

En junio de 2024, Michelle y Matías dieron la bienvenida a su primer retoño en su matrimonio, Milo. Ella ya era mamá de Marcelo y él, papá de Axel.

Michelle Renaud y Matías Novoa

Como sucedió cuando alumbró a Milo, Michelle Renaud parió a Milán en el agua, dentro de una tina, presuntamente estando en su casa.

Aunque ahora no ha hablado al respecto, hace un par de años contó que el parto natural le resultó “la mejor experiencia”.

“Sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muuuy dolorosos, cada contracción donde se me iba la vida, pensaba: ‘Estoy más cerca de besarlo y verlo’”, indicó.

“El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico”, agregó al respecto la intérprete.

Video Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 
