Michelle Renaud confirma noviazgo con Matías Novoa: “Nos gustaría ser padres juntos”

Tras meses de especulaciones, Michelle Renaud confirmó que sostiene un romance con Matías Novoa e incluso dejó claro que comparten la ilusión de tener hijos.

Fue por medio de una entrevista a ¡Hola! México, publicada este 6 de octubre, que los actores desvelaron algunos pormenores de su noviazgo.

“Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista”, se sinceró Novoa al respecto de sus sentimientos por la actriz de 34 años.

De acuerdo con el medio, Michelle y Matías se conocieron en agosto del año pasado, en la producción de la película ‘Doblemente embarazada’.

En su cuenta de Instagram, Renaud se pronunció sobre su noviazgo con su coestrella de La Herencia (que puedes ver en ViX+, servicio de streaming premium de ViX):

“La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”, escribió.

Michelle Renaud y Matías Novoa desean “ser padres juntos”

Uno de los planes que tienen Michelle Renaud y Matías Novoa, cuya relación amorosa afirman se consolidó el pasado mes de julio, es “ser padres juntos”.

“Cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”, confesó el actor de 42 años, quien próximamente estrenará el melodrama ‘Cabo’.



Novoa compartió en noviembre de 2021 que se estaba separando de Isabella Castillo, con quien estuvo casado durante dos años y procreó a su hijo Axel, de 11 años actualmente.

Por su parte, en enero de 2021 Michelle reveló vía Instagram que su noviazgo con Danilo Carrera llegaba a su fin, esto debido a que ella deseaba que tuvieran un hijo, pero él no quería.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, 32 años”, fue parte de lo que explicó la actriz.



Al respecto, Danilo Carrera detalló:

“Queremos lo mismo, pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza”, dijo Carrera.

Si bien Renaud y Danilo decidieron darse una oportunidad más, en noviembre del mismo año pusieron definitivamente fin a su relación, la cual confirmaron públicamente en junio de 2019.

Cabe recordar que la protagonista de Hijas De La Luna, que puedes ver gratis en ViX, se convirtió en mamá del pequeño Marcelo, fruto de su amor con Josué Alvarado, en marzo de 2017.

Los rumores sobre la relación de Michelle Renaud y Matías Novoa

Desde antes de que Matías Novoa diera a conocer que estaba separado de su esposa, comenzaron a circular los rumores de que ya sostenía una relación sentimental con Michelle Renaud.

“No, no sé por qué se está hablando de eso, no tiene nada que ver [Michelle]. Esta es una decisión personal, mía y de Isabella. No hay terceras personas”, aseveró a Televisa para aclarar la situación.

Debido a que luego de comenzar a filmar La Herencia, Michelle y Matías presumían en redes sociales que ya eran grandes amigos, las dudas sobre un noviazgo entre ellos surgieron de nuevo.

Sin embargo, en más de una ocasión ambos negaron ser pareja. Incluso ella indicó que no hablaría más sobre su vida privada.