Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"

Video Hijo de Michelle Renaud sufre la muerte de un ser querido: le manda carta al cielo

Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron con tiernas imágenes que su familia volvió a crecer con tiernas en las que, incluso, aparece el padre del actor.

La actriz dio la noticia el 11 de junio a través de sus historias de Instagram, en donde presentaron a Max y Maïa.

"La familia crece", escribió la protagonista de La Herencia, telenovela que puedes ver en ViX. En la fotografía aparece junto a su esposo, su perro Júpiter y los nuevos integrantes, dos perritos.

Por su parte, Matías también publicó una imagen con la que anunció que "¡Crece la manada!" y le agradeció a su esposa.

En otra fotografía que el actor compartió en sus historias muestra a su padre, don Rafael Novoa, abrazando a uno de los perritos.

La llegada de las mascotas se da cuatro meses después de la muerte de Venus, una perrita de la raza bóxer que estuvo junto al actor durante 11 años.

En marzo de 2024, Marcelo, el hijo de Michelle Renaud, también sufrió un duro golpe con la muerte de su gatita Matilda.

Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que su familia creció. Imagen Michelle Renaud/Instagram, Matías Novoa/Instagram

La familia de Michelle Renaud y Matías Novoa

En abril de 2024, Michelle Renaud y Matías Novoa se mudaron a España para formar su familia.

Marcelo, el hijo de la actriz vive con ellos, mientras que Axel, el primogénito del actor vive con ellos por temporadas, pues reside en la Ciudad de México junto a su madre.