Michelle Renaud celebra su primer baby shower: publican fotos

Video Michelle Renaud muestra la carita de su bebé arcoíris por primera vez

Michelle Renaud celebró su primer baby shower. La actriz se reunió la tarde de este miércoles 17 de abril con familiares y amigos para celebrar el próximo nacimiento de Milo, su hijo con Matías Novoa.

Las actrices Zoraida Gómez y Sandra Kai fueron las encargadas de compartir fotografías de la íntima reunión. A través de sus historias de Instagram se mostraron emocionadas por la llegada del bebé.

“Celebrando a esta panzona… ¡Ay, ya está enorme!”, expresó la hija del mago Chen Kai poco antes de preguntar a Michelle Renaud “cuántas semanas” de gestación tenía.

Michelle Renaud celebró íntimo baby shower con sus amigas. Imagen Sandra Kai / Instagram



“(Tiene) 30 semanas… (Estamos) toda la familia comiendo chilaquiles”, agregó sin dar más detalles.

Zoraida Gómez también estuvo presente en el baby shower de la intérprete, a quien describió como “la mejor mamá del mundo” para Milo.

“Festejando tu vida, tus decisiones y a ese bebé hermoso q viene en camino. #Milo, tendrás a la mejor mamá del mundo. Te amamos y seguimos conectadas @michellerenaud”, expresó su excompañera de ‘Rebelde’.

Zoraida Gómez acompañó a la actriz en la íntima reunión. Imagen Zoraida Gómez / Instagram

Así fue el baby shower de Michelle Renaud

Zoraida Gómez y Sandra Kai no revelaron más detalles del baby shower de Michelle Renaud, sin embargo, en sus historias de Instagram dejaron ver que la reunión fue pequeña. Incluso, en el fondo de las imágenes mostraron algunos de los regalos que la estrella de telenovelas recibió.

El gran ausente del festejo fue Matías Novoa, quien se encuentra en Punta Mita inmerso en las grabaciones de la telenovela ‘Marea de Pasiones’ (que puedes ver en ViX).

La actriz estuvo acompañada de amigos y familiares. Imagen Sandra Kai / Instagram

El embarazo de Michelle Renaud

El 28 de enero, Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron que esperaban un niño. En ese momento, la protagonista de 'La Herencia' ya estaba en su quinto mes de embarazo.

Milo, quien podría nacer a mediados de 2024, será el primer hijo en común de la pareja. Michelle y Matías se casaron el 9 de diciembre de 2023. Además, Marcelo es el hijo mayor de la actriz, mientras que Axel es el primogénito del actor.