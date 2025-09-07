Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita

Video Nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: así fue el embarazo de la actriz

Michelle Renaud y Matías Novoa serán padres de nueva cuenta y a poco más de un año de haberlo hecho por primera vez gracias a su hijo Milo.

La pareja anunció este 7 de septiembre que espera un segundo bebé. Para la actriz, será su tercer hijo luego de que su primogénito Marcelo, de 8 años, lo tuvo con su ex Josué Alvarado.

Michelle Renaud muestra su pancita de embarazo

Desde Londres, la pareja mostró las primeras imágenes del nuevo embarazo de la actriz.

Con estas fotos, Michelle Renaud y Matías Novoa revelaron que esperan un segundo bebé juntos. Imagen Matías Novoa/Instagram



" La familia sigue creciendo. Te amo, Michelle Renaud", escribió su marido en Instagram.

Mientras tanto, la artista de 36 años replicó una de las imágenes en su cuenta de Instagram y compartió: "Los sueños se cumplen".

"Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. ¡Y con un hombre hermoso, más!", agregó.

El anuncio de la llegada de esta segunda criatura ocurre a poco más de un año después de que la actriz dio a luz a Milo, el hijo que comparte con Matías Novoa. Imagen Matías Novoa/Instagram



La pareja reside actualmente en España en donde crían a los dos hijos que tiene Renaud.

Milo, el hijo que comparten juntos, nació a finales de junio de 2024. Para Matías Novoa, el nuevo bebé de su pareja también será su tercer hijo, ya que es padre de Axel, de 14 años. Al adolesceente lo tuvo con la también actriz María José Magán.

Ni Michelle Renaud ni su marido dieron mayores detalles sobre el estado de gestación de la artista.