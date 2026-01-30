Michelle Renaud

Michelle Renaud presume su ‘baby bump’ a poco tiempo de dar a luz: “En la dulce espera”

La actriz compartió una serie de fotografías en las que aparece con sus seres queridos. Ella está embarazada de su tercer hijo, el segundo con Matías Novoa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Video Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 

Michelle Renaud compartió sorprendentes fotos presumiendo su ‘baby bump’, a poco tiempo de que dé a luz a su segundo hijo con Matías Novoa.

Este 29 de enero, la actriz publicó en su cuenta de Instagram las postales que le tomaron justo en medio de un escenario nevado, presumiblemente alrededor de su hogar en España.

En las instantáneas se le puede apreciar utilizando un ‘outfit’ negro, pero levantó su jersey de cuello alto para mostrar su crecida pancita.

Michelle Renaud luce así en su embarazo.
Imagen Michelle Renaud/Instagram

La protagonista de telenovelas se retrató también al lado del actor, con quien ya comparte a su retoño Milo, y de sus suegros.

“Sorpresas que nos da la vida, mientras estamos en la dulce espera. Matías, te amo tanto”, escribió ella en la descripción.

Michelle Renaud con Matías Novoa y sus suegros.
Imagen Michelle Renaud/Instagram

Renaud y Novoa anunciaron que tendrán un bebé en septiembre del 2025, aunque no detallaron cuántos meses de gestación ya llevaba ella.

Michelle Renaud aumenta su familia

Hace casi dos años que Michelle Renaud y Matías Novoa se mudaron a Madrid, donde ahora hacen su vida con más tranquilidad.

En abril de 2025, la estrella de melodramas aseguró estar “muy contenta” en dicho país pues se han encontrado con las puertas abiertas profesionalmente.

“Hay que estar abiertos a todo porque así es la vida”, dijo sobre este cambio en entrevista para Ernesto Buitron.
En marzo de 2024, Renaud declaró que Novoa ya anhelaba que tuvieran más descendencia, justo cuando ella llevaba en su vientre a Milo.

“Estoy al lado de un hombre que me valora muchísimo, que me trata muy bien, que admiro, que lo veo, lo amo, me encanta”, externó a El Gordo y La Flaca.

“Si me preguntas digo: ‘¡Ay, no!’, pero cada vez que Mati me ve, me dice: ‘¿Vamos a tener otro después?’. Nada más de verle la cara, digo: ‘¡Ay, no, me va a convencer!’”, contó.

