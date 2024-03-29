Matías Novoa “espera no desmayarse” en el nacimiento de su hijo con Michelle Renaud: dice cómo sería el parto

Matías Novoa y Michelle Renaud tienen una visión clara de cómo les gustaría que fuera el nacimiento de su primer hijo en común, Milo. Aunque esta situación emociona al actor, también lo pone nervioso, ya que “espera no desmayarse” cuando su pequeño llegue al mundo.

El actor de la telenovela ‘Marea de Pasiones’ (que puedes ver en ViX) reveló que entre sus planes está que Milo nazca de forma natural. Sin embargo, tanto él como Michelle sueñan con que esto ocurra en su hogar.

“Va a ser parto natural, lo más probable es que sea en casa y espero no desmayarme”, confesó en la emisión del programa ‘Hoy’ de este 28 de marzo.

“Supuestamente en un parto normal no debería sangrar, si pasa lo contrario, les voy a contar, bueno, Mich les va a contar qué pasó conmigo”, agregó.

Michelle Renaud y Matías Novoa esperan a su primer hijo en común. Imagen Michelle Renaud / Instagram

Matías Novoa sueña con presenciar el nacimiento de Milo

Por otro lado, Matías Novoa compartió que aunque estuvo presente en el nacimiento de su hijo Axel, fruto de su relación con la actriz María José Magán, no pudo vivirlo al máximo debido a las complicaciones que surgieron durante el parto. Esta vez, espera que la experiencia sea diferente.

“Yo quería estar, pero al final se complicó el parto y tuvo que ser cesárea, sí estuve, pero fue todo completamente diferente, hubo quirófano, anestesia y todo eso”, recordó.

Finalmente, el chileno de 43 años mencionó que aunque aún no ha hablado con su esposa sobre la posibilidad de grabar el nacimiento de Milo, estaría dispuesto a hacerlo si ella se lo pidiera. Su objetivo es “vivirlo al 100”.

“No lo sé, prefiero disfrutar del momento, sí Mich quiere que lo grabe, lo tendré que hacer, estaré con la cámara al lado, pero espero vivirlo al 100, disfrutarlo, ese momento mágico y maravilloso”, sentenció.

El embarazo de Michelle Renaud

El 28 de enero, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que serían padres de un niño. En ese momento, la protagonista de “La Herencia” ya estaba en su quinto mes de embarazo.