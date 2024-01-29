Michelle Renaud habla por primera vez de su embarazo: Matías Novoa “es el más emocionado”
La actriz tiene 5 meses de embarazo y, aunque todavía no sabe si su bebé será niño o niña, describió como “muy rudo“ su primer trimestre de gestación.
Un día después de confirmar que espera su primer bebé con Matías Novoa a través de una fotografía que compartió en Instagram, Michelle Renaud habló por primera vez de su segundo embarazo.
A su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la actriz se sinceró sobre sus primeros meses de embarazo, mismos que describió como los más “rudos”.
“Los primeros meses han sido difíciles y del segundo bebé más… ha estado rudo… han sido peor las náuseas que el antojo”, aseveró al reportero Edén Dorantes este 29 de enero, dejando al descubierto que el picante “es lo que más se me ha antojado”.
¿Cómo reaccionó Matías Novoa al saber que sería papá?
Aunque no quiso entrar en detalles sobre cómo se enteraron que serían papás porque “muy pronto compartirían un video”, la protagonista de ‘La Herencia’ (telenovela que puedes ver en ViX) aseguró que su esposo se encuentra feliz y muy emocionado, ya que ser papás era algo que ambos deseaban.
“Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé y se nos hizo”, admitió.
“(Marcelo) está muy contento. Toda la familia estamos muy contentos”, agregó, no sin antes pedir a la presa un poco más de prudencia, ya que su hijo ni siquiera sabía que se convertiría en hermano mayor.
“Prácticamente (la noticia se la dieron ustedes)… creo que debemos entender que para dar noticias de un embarazo, hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los tres meses… Hay que ver cómo decírselo a la familia… Hay veces que la familia está lejos y es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros”, dijo.
Michelle Renaud tiene 5 meses de embarazo
Por último, Michelle Renaud habló de lo importante que es para ella y para Matías Novoa incluir en este proceso del embarazo a Marcelo (su hijo) y a Axel (hijo de Matías), para que ninguno se sienta desplazado con la llegada de un bebé.
Asimismo, destacó que aunque se encuentra en su quinto mes de embarazo, todavía no sabe el sexo de su bebé.
“Creo que tengo 5 meses… Todavía no sé (si va a ser niño o niña)… lo hemos buscado mucho… creo que desde la entrevista uno que les dimos, dijimos que estaba dentro de nuestros planes (ser papás). Gracias a Dios, Matías y yo siempre hemos tenido el mismo plan en común”, puntualizó la intérprete de 35 años, haciendo evidente que se está dejando “apapachar” en su embarazo por el actor de origen chileno.