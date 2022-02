Michelle Renaud tuvo un accidente con un caballo, pero hizo algo que evitó que fuera más grave

Hace dos días, Michelle Renaud compartió con sus seguidores de Instagram varias fotografías montando a caballo, un animal al que le ha tenido miedo durante largo tiempo pero, gracias a pasar tiempo con él, poco a poco pudo superar su terror al 100% e incluso logró hacer que se parara en dos patas.

Sin embargo, cuando se sintió más confiada, el grande corcel le hizo una mala jugada que provocó que su vida estuviera en riesgo en repetidas ocasiones.

Michelle Renaud sufrió un accidente en caballo



En la noche del jueves 3 de febrero de 2022, Michelle Renaud detalló en sus redes sociales que en el momento en el que pensó que el caballo y ella eran uno mismo, se descuidó y el caballo la dominó a ella.

“Cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”



Los momentos de angustia y peligro entre Michelle y el caballo iniciaron cuando el animal dejó de hacerle caso y decidió correr lejos del lugar donde estaban filmando.

En su huida, el corcel pasó por debajo de un toldo que, de acuerdo con el doctor del set de rodaje, Rodolfo Soto Pineda, de no haber sido por los reflejos de Michelle, otra historia se estaría contando hoy.

“Fue un reflejo impresionantemente rápido. Bajaste la cabeza porque si no, te iba a decapitar”.

El momento en el que Michelle Renaud cayó del caballo



Pasar por debajo de la carpa, fue sólo uno de los momentos más críticos de la peligrosa experiencia de Michelle con el caballo.

El semental también la azotó contra un tráiler, lo cual generó la oportunidad ideal para que la actriz decidiera mejor aventarse al piso, en lugar de seguir en el lomo del animal.

Una vez en el suelo, Renaud sintió que el caballo le iba a caer encima –el animal se levantó en dos patas para dejar caer todo su peso en la actriz– pero afortunadamente logró esconderse debajo del tráiler.

De acuerdo con la actriz, refugiarse debajo del vehículo se lo debe a su mamá, quien falleció en 2014. “Cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada algo me jalo abajo del trailer.. para mi fue mi mamá”, explicó.

Las consecuencias en la salud de Michelle Renaud tras su caída del caballo



Este peligroso encuentro entre Michelle y el semental blanco provocó que la actriz tuviera una atención de primeros auxilios con los doctores del crew de producción, en donde tuvo sus pies en hielo y sintió un profundo dolor en las costillas.

Posteriormente fue llevada al hospital, ya que una caída de alto impacto como la que tuvo requiere varios estudios para saber si todo está bien en el interior de su cuerpo, como una tomografía, resonancia, placas y más.

La actriz explicó que afortunadamente no se rompió nada, cosa que aludió al veganismo que practica. No obstante, su cuerpo sí le cobró factura con dolor en cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo en sus tobillos.

Una vez en casa, se metió en una tina de hielos, una práctica que realiza constantemente, la cual en esta ocasión le ayudó a reducir el dolor al 60%.

“Les juro que por arte de magia se me bajo todo el dolor al 60% si no es que más y ya ni me he tenido que tomar ningún medicamento de los varios que me recetaron”.

La lección que aprendió Michelle Renaud después de su caída del caballo

El accidente en caballo de Michelle Renaud no pasó a mayores y le dejó una gran lección: jamás confiarse y dar las cosas por hecho.

“Aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho siempre hay que seguir con humildad. En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado”.



Concluyó que a pesar de todo se siente “muy bien y sobre todo súper orgullosa” de lo que logró el día de ayer, ya que no sólo superó su miedo a los caballos al 100%, sino que también logró pararlo en dos patas en cinco ocasiones.