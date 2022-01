“Tengo que proteger a mi bebé”: la historia detrás de la polémica de Michelle Renaud y su ex

La actriz conocida por sus papeles en ‘La sombra del pasado’ (2014), ‘Hijas de la luna’ (2018), ‘La reina soy yo’ (2019) o ‘ Quererlo todo’ (2020) atraviesa problemas legales con Josué Alvarado, padre de su hijo.

En el pasado, Michelle Renaud confesó, en diversas entrevistas, que mantuvo una relación “tóxica” y “poca sana” con el susodicho.

Por esa razón aquí te explicamos cómo se ha desarrollado esta polémica

¿Cómo inició el romance entre Michelle Renaud y su ex esposo, Josué Alvarado?

En entrevista para la sección ‘Ponle la cola al Burro’ (2019) del programa ‘Hoy’, Michelle Renaud le contó a Van Rankin que conoció al padre de su hijo debido a que era el mejor amigo de su hermano.

Sin embargo, la química no surgió inmediatamente sino hasta que un día él se animó a dar el primer paso.

“Nunca me gustó. Nunca me llamó la atención. Un día de la nada me estuvo ‘tirando la onda’, entonces dije: ‘si yo se la sigo, se va a echar para atrás porque es el mejor amigo de mi hermano, pero no lo hizo’. De ahí no nos dejamos hasta 8 años después”.



En aquel entonces ambos tenían 22 años y seis años después ya esperaban a su primer bebé juntos. Fue entonces que decidieron casarse:

“Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca. Estaba trabajando en ‘Super X’ con Miguel Ángel Fox y odiaba a toda la gente, odiaba todo y de pronto dije: ‘Mi hijo no va a nacer si no estoy casada, me tengo que casar porque Marcelo tiene que saber que lo planee y que fue de amor”.



Fue así que en 2016, Michelle Renaud y Josué Alvarado se unieron en matrimonio en una espectacular boda. Dale play al video para revivir las imágenes de aquella celebración.

Cargando Video... Primicia: Michelle Renaud se casó con el amor de su vida y tuvo una boda espectácular

Michelle Renaud y su ex sufrieron inestabilidad desde su noviazgo

En octubre de 2019, la actriz tuvo una entrevista para el programa ‘Confesiones’ de Tlnovelas, y ahí contó que al no hacer planes a futuro con Josué tenía un sentimiento de inestabilidad:

“Él no se quería casar, él me decía: ‘Nos casamos cuando el bebé ya tenga un año y en la playa”, porque quería que la boda fuera diferente. Nosotros nunca hablamos de boda, o sea no éramos de esas parejas que llevan ocho años y hablan de boda. Nunca hablábamos del futuro, cosa que a mí me daba mucha inestabilidad, la verdad”.



También confesó que su relación no era muy sana dado que terminaban constantemente cuando surgían los problemas.

“Cuando éramos novios teníamos una relación muy intensa de odio y amor. No nos sabíamos estar en paz, o nos amábamos mucho o odiábamos y terminábamos. Yo creo que nadie en la vida ha cortado tanto con su novio como yo con ‘Pipo’, o sea cortábamos el viernes y el lunes regresábamos”.

¿Por qué Michelle Renaud decidió divorciarse de su ex Josué ‘Pipo’ Alvarado?

En la misma entrevista para Tlnovelas Renaud admitió que tras el nacimiento de su hijo, Marcelo, reflexionó sobre la inestabilidad de su relación y para no afectar a su nene decidió separarse.

“Como novios no afectábamos a nadie más, nos volvíamos locos entre nosotros. Pero cuando ya hay un bebé y te das cuenta de que este desequilibrio puede afectarle, ya tomas decisiones diferentes porque no vas a meter a un niño a una relación que no es bonita. Teníamos una relación tóxica, de pronto eran peleas fuertes donde él me faltaba el respeto y yo le faltaba el respeto”.



Con el divorcio de sus padres, el cual se concretó en 2018, Marcelo tendría la oportunidad de crecer en un entorno estable y viendo a sus progenitores conviviendo pacíficamente.

¿Por qué Michelle Renaud actualmente tiene problemas legales con el padre de su hijo?

Parecía que con el divorcio los temas de convivencia se habían arreglado entre la actriz y Josué Alvarado, no obstante, el 24 de enero de 2022 Michelle subió un en vivo en Instagram.

En él que explicó que hay diferencias entre ella y el padre de su hijo, pues él “ha cometido errores” que provocaron un distanciamiento.

“Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo, pero él lo extraña por acciones que él tomó. Por acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron a mí como su mamá, por las que yo tengo que proteger a mi bebé, y no solamente yo, la ley también está protegiéndolo”.