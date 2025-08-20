Michelle Renaud

Exesposo de Michelle Renaud se reencuentra con su hijo tras un año lejos de él: “Nadie nos va a separar”

Josué Alvarado se reencontró con su hijo a más de un año de la mudanza de Michelle Renaud a España. En 2024, el empresario acusó a la actriz de haberse llevado a Marcelo sin su consentimiento a Europa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Josué Alvarado, exesposo de Michelle Renaud, se reencontró con su hijo tras un año lejos de él. Marcelo tiene más de un año viviendo en Europa juno a su madre y padrastro, Matías Novoa.

Este miércoles 20 de agosto, el empresario y músico compartió una fotografía junto a Marcelo, quien luce sonriente entre los brazos de su papá.

PUBLICIDAD

“1 año 3 meses 29 días para volverte a abrazar. Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam! #marceloypapá”, escribió en Instagram sin dar detalles sobre el encuentro con su hijo.

Josué Alvarado se reencontró con Marcelo tras más de un año sin verse.
Josué Alvarado se reencontró con Marcelo tras más de un año sin verse.
Imagen Josué Alvarado / Instagram

Más sobre Michelle Renaud

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa comparten feliz noticia: "La familia crece"

Univision Famosos
¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció
3:04

¿Matías Novoa no da pensión a su hijo mayor? Su ex lo denunció

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión
1 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión

Univision Famosos
Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal
3 mins

Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal

Univision Famosos
¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 
0:41

¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Univision Famosos
Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"
2 mins

Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"

Univision Famosos
Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?
3 mins

Michelle Renaud y Matías Novoa: ¿cuántos hijos tiene cada uno y de quién?

Univision Famosos
Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos
3 mins

Nace hijo de Michelle Renaud y Matías Novoa: así presentaron al pequeño Milo en fotos

Univision Famosos
¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara
3 mins

¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex? Ella lo aclara

Univision Famosos
“¡Pánzatelas!”: Michelle Renaud publica foto a punto de dar a luz al hijo de Matías Novoa
1 mins

“¡Pánzatelas!”: Michelle Renaud publica foto a punto de dar a luz al hijo de Matías Novoa

Univision Famosos

Ex de Michelle Renaud anhelaba encontrarse con su hijo

El 12 de marzo, Josué Alvarado dejó al descubierto su anhelo por reencontrarse con su hijo Marcelo, quien desde mayo de 2024 comenzó a radicar en Madrid junto a Michelle Renaud y Matías Novoa.

“Feliz cumpleaños a mi chaparrito. ¡8 años! ¡Qué locura. Eres luz, magia y amor! Aunque el ‘destino’ siempre intenta separarnos y este es otro cumple a la distancia, el amor que nos tenemos es inquebrantable y celebro tu vida a diario. ¡Te amo!”, escribió.

En marzo pasado, el exesposo de Michelle Renaud le había dedicado un sentido mensaje a su hijo por su cumpleaños.
En marzo pasado, el exesposo de Michelle Renaud le había dedicado un sentido mensaje a su hijo por su cumpleaños.
Imagen Josué Alvarado / Instagram

¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex?

El 7 de junio de 2024, la actriz hizo frente a los rumores de haberse llevado a su hijo Marcelo a España sin el consentimiento de Josué Alvarado.

“Cuando las cosas se hacen con amor y por el bien de los niños no debe existir el conflicto. ¿Qué es lo que más le conviene a Marcelo? ¿Qué es lo que más le conviene a Axel? Al final del día, todos, los cuatro nos sentimos super afortunados porque donde están, están recibiendo amor, estar recibiendo cariño”, expresó.

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir ‘es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo debería estar contento con el cambio”, sentenció.


Relacionados:
Michelle RenaudEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD