Exesposo de Michelle Renaud se reencuentra con su hijo tras un año lejos de él: “Nadie nos va a separar”

Josué Alvarado, exesposo de Michelle Renaud, se reencontró con su hijo tras un año lejos de él. Marcelo tiene más de un año viviendo en Europa juno a su madre y padrastro, Matías Novoa.

Este miércoles 20 de agosto, el empresario y músico compartió una fotografía junto a Marcelo, quien luce sonriente entre los brazos de su papá.

“1 año 3 meses 29 días para volverte a abrazar. Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam! #marceloypapá”, escribió en Instagram sin dar detalles sobre el encuentro con su hijo.

Josué Alvarado se reencontró con Marcelo tras más de un año sin verse. Imagen Josué Alvarado / Instagram

Ex de Michelle Renaud anhelaba encontrarse con su hijo

El 12 de marzo, Josué Alvarado dejó al descubierto su anhelo por reencontrarse con su hijo Marcelo, quien desde mayo de 2024 comenzó a radicar en Madrid junto a Michelle Renaud y Matías Novoa.

“Feliz cumpleaños a mi chaparrito. ¡8 años! ¡Qué locura. Eres luz, magia y amor! Aunque el ‘destino’ siempre intenta separarnos y este es otro cumple a la distancia, el amor que nos tenemos es inquebrantable y celebro tu vida a diario. ¡Te amo!”, escribió.

En marzo pasado, el exesposo de Michelle Renaud le había dedicado un sentido mensaje a su hijo por su cumpleaños. Imagen Josué Alvarado / Instagram

¿Michelle Renaud se llevó a su hijo a España sin el consentimiento de su ex?

El 7 de junio de 2024, la actriz hizo frente a los rumores de haberse llevado a su hijo Marcelo a España sin el consentimiento de Josué Alvarado.

“Cuando las cosas se hacen con amor y por el bien de los niños no debe existir el conflicto. ¿Qué es lo que más le conviene a Marcelo? ¿Qué es lo que más le conviene a Axel? Al final del día, todos, los cuatro nos sentimos super afortunados porque donde están, están recibiendo amor, estar recibiendo cariño”, expresó.

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir ‘es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo debería estar contento con el cambio”, sentenció.