“Nos volveremos a ver”: exesposo de Michelle Renaud se despide de su hijo con una promesa

Video Ex de Michelle Renaud se reúne con su hijo después de un año sin verlo: “Nadie nos va a separar”

Josué Alvarado, exesposo de Michelle Renaud, se despidió de su hijo Marcelo, a quien no veía desde hace más de un año debido a que la actriz vive en Europa junto a su esposo, Matías Novoa, y su otro hijo, Milo.

Este viernes 29 de agosto, el empresario compartió una fotografía en Instagram, en la que resaltó que lo más difícil de reencontrarse con Marcelo eran las despedidas.

PUBLICIDAD

“Hoy se logró. 1 hora más de amor incondicional, irrompible. Que duras son las despedidas, y así de injustas”, expresó.

“Me llevo que entre Marcelo y yo pareciera que no pasó ni un día de separación. Mi chaparrito hermoso”, agregó.

Josué Alvarado se reunió con su hijo tras más de un año lejos de él. Imagen Josué Alvarado / Instagram



Sin dar más detalles sobre este emotivo momento, Josué Alvarado le hizo una promesa a Marcelo.

“Pronto nos volveremos a ver, de eso quédate tranquilo. Te amo hijo mío”, sentenció.

El reencuentro entre padre e hijo tras mudanza

El 20 de agosto, el músico reveló en Instagram que después de “1 año 3 meses y 29 días” de no ver a su hijo, finalmente lo había abrazado de nuevo.

“Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. Te amo miam”, anotó en una primera publicación, mientras que un día después señaló: “9 días en Madrid. Van solo 4 horas contigo. ¡Valen toda la vida, ah, y por las que siguen! ¡Muero por verte más tiempo! Y eso que me quedo solo por saber si nos veremos”.

En mayo de 2024, Michelle Renaud tomó la decisión de mudarse a Madrid para comenzar una nueva vida junto a su esposo, Matías Novoa, y su segundo hijo Milo, quien estaba a semanas de nacer.

Su mudanza la colocó en el ojo del huracán, ya que Josué Alvarado la acusó de llevarse a su hijo sin su consentimiento. El 7 de junio de ese mismo año, la actriz hizo frente a los rumores.

“Cuando las cosas se hacen con amor y por el bien de los niños no debe existir el conflicto. ¿Qué es lo que más le conviene a Marcelo? ¿Qué es lo que más le conviene a Axel? Al final del día, todos, los cuatro nos sentimos super afortunados porque donde están, están recibiendo amor, estar recibiendo cariño”, expresó.

PUBLICIDAD

“Yo creo que el papá tiene la madurez de decir ‘es una calidad de vida distinta, es una oportunidad para Marcelo’. Si él pone primero a su hijo debería estar contento con el cambio”, sentenció.