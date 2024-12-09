Michelle Renaud

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran su primer aniversario de casados: ella hace confesión

Los famosos festejaron sus ‘bodas de papel’ con románticas fotografías y una velada muy especial con Paul McCartney.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa 

Michelle Renaud y Matías Novoa celebraron su primer aniversario de casados con románticas fotografías.

A través de sus historias de Instagram, la actriz se dejó ver muy sonriente junto a su esposo, quien aparentemente la habría sorprendido con un enorme ramo de rosas rojas.

“Un año de casada con este hombre maravilloso”, escribió este lunes 9 de septiembre al pie de su publicación en la que también hizo una sincera confesión.

“Mi mejor decisión”, apuntó junto a dos corazones rojos.

Así celebraron los famosos sus bodas de papel.
Así celebraron los famosos sus bodas de papel.
Imagen Michelle Renaud / Instagram

Horas más tarde, Michelle Renaud recordó imágenes de su enlace civil con Matías Novoa, al cual únicamente asistieron familiares y amigos más cercanos.

“1 año de nuestra boda”, resaltó.

Así celebraron sus ‘bodas de papel’

Michelle Renaud y Matías Novoa celebraron sus ‘bodas de papel’ (su primer aniversario) con una velada muy especial en la que también estuvo presente Paul McCartney.

De acuerdo con sus publicaciones, los famosos acudieron al show que el cantante británico ofreció este 9 de diciembre en el WZink Center, en Madrid, España, donde interpretó algunas canciones como ‘Love me do’. Precisamente esta última, Michelle Renaud se la habría dedicado a Matías Novoa, según mostró en su video.

“El mejor aniversario. Te amo”, sentenció.

La romántica velada de Michelle Renaud y Matías Novoa para celebrar su aniversario.
La romántica velada de Michelle Renaud y Matías Novoa para celebrar su aniversario.
Imagen Michelle Renaud / Instagram


Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron el 9 de diciembre de 2023 en una íntima boda civil a la que solo acudieron familiares y amigos cercanos.

Durante el enlace, la intérprete levantó sospechas de un posible embarazo, que ella misma confirmó hasta el 28 de enero de 2024.

El nacimiento del primer hijo en común de la pareja fue revelado por Michelle Renaud a través de una tierna publicación que realizó el 28 de junio.

Además de Milo, la actriz es madre de Marcelo, quien es fruto de su primer matrimonio.

