Katy Perry

Mamá de Katy Perry resultó engañada por imagen viral de ella en la Met Gala 2024 creada con IA

La propia cantante reveló que su madre, Mary Hudson, ‘cayó’ al ver las fotografías generadas por inteligencia artificia que la muestran supuestamente llegando al importante evento de moda, realizado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Dayana Alvino.
Katy Perry tomó por el lado divertido que se viralizan imágenes de ella en la alfombra roja de la Met Gala 2024, las cuales fueron creadas por inteligencia artificial (IA).

La cantante no asistió al importante evento de moda, pero, debido a las falsas postales, decenas de personas, incluyendo a su mamá, creyeron por un momento que sí.

Katy Perry estuvo en la Met Gala 2024 gracias a la IA

La tarde de este 6 de mayo, a horas de que las celebridades comenzaran a desfilar por la ‘red carpet’ de la Met Gala 2024, empezaron a circular en X (antes Twitter) un par de retratos generados por inteligencia artificial.

En una de las fotografías ‘fake’ se puede ver a Katy Perry supuestamente posando, ante los camarógrafos, en las famosas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

A ella se le ve utilizando un vestido color beige con aplicaciones de flores y musgo en la falda esponjada, que queda acorde al código de vestimenta de la celebración, titulado ‘El jardín del tiempo’.

En otro de los presuntos retratos, la intérprete de ‘Firework’ aparece portando una pieza con corsé en tono cobre oxidado, del cual caen ramas de hojas y flores blancas que cubren parte de sus piernas.

Mamá de Katy Perry ‘cayó’ en las imágenes de IA

Tras volverse tendencia en la plataforma digital, Katy Perry recurrió a su perfil en Instagram para reaccionar a las fotografías falsas de ella en la Met Gala 2024.

Ella no sólo subió las mencionadas postales, sino que dio a conocer que su mamá, Mary Hudson, creyó que, al menos una de ellas, era real.

La compositora subió la captura de pantalla del mensaje que su madre el envió, en el que incluyó el retrato con el vestido beige y floral.

“¡Ja Feather! No sabía que habías ido a la Met. Qué vestido tan hermoso, pareces el Desfile de las Rosas, eres tu propia carroza ja, ja, ja”, escribió Hudson.

Perry, con aparente buen sentido del humor, le respondió: “Ja, ja, ja, mamá, la IA también te engañó. ¡Cuidado!”.

Katy Perry compartió que su mamá sí 'cayó' en las fotografías de ella creadas con IA que la muestran en la Met Gala 2024.
Imagen Katy Perry/Instagram


En el texto con el que subtituló este ‘post’, la superestrella de la música esclareció el motivo por el que no asistió a la considerada “Oscar de la moda”.

“No pude llegar a la Met, tenía que trabajar”, indicó. En un clip, ella se mostró al interior de un estudio de grabación, cantando ante el micrófono.

