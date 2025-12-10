Parejas de famosos Parejas de famosos que se separaron en 2025: algunos truenes fueron tormentosos A lo largo de estos meses, varias celebridades han puesto fin a su relación o matrimonio. Desde famosas latinas, como Angélica Vale, hasta cantantes internacionales de la talla de Katy Perry terminaron sus romances de años.



El año 2025 está a punto de terminarse y, entre otras cosas, se lleva consigo el recuerdo de varias parejas de famosos cuyo amor ya no les alcanzó.

Antes de que iniciemos un nuevo ciclo, a continuación te presentamos a las celebridades que pusieron fin a su historia de amor.

Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale confirmó a inicios de noviembre que estaba separada de Otto Padrón, tras más de 14 años de matrimonio.

La presentadora detalló durante su programa radiofónico, ‘La Vale Show’, que ya no estaba con el empresario “desde abril” pasado y que fue él quien interpuso formalmente la demanda de divorcio.

“Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita”, explicó sobre las causas de su ruptura.

Karyme Lozano y Michael Joseph Domingo

Karyme Lozano dio a conocer, también en noviembre, que ya estaba separada de Michael Joseph Domingo, con el que sostuvo un matrimonio por más de 10 años.

Si bien no quiso ahondar en los detalles, dejó entrever que había comenzado un procedimiento penal en contra del papá de sus hijos, Mateo y Ana Lucía.

“Lo que sí les puedo decir es que la violencia vicaria es muy fuerte, es dura. Ahorita no puedo hablarles mucho de este tema porque estoy en proceso de algo”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Soy el Roger’.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Después de muchas especulaciones, Yadhira Carrillo aceptó que su matrimonio con Juan Collado llegó a su final tras 13 años juntos.

La actriz le contó a la periodista Michelle Galván que fue su deseo de regresar a los melodramas lo que terminó por alejarla del abogado.

“No lo sé [cómo lo solté], solo sé que lo supe hacer porque cuando empecé y le comenté que iba a hacer telenovela… esto es algo que a él no le gusta y lo respeto y lo entiendo tanto…”, dijo el 21 de agosto.

Ingrid Martz y Rodrigo Luque

En octubre, Ingrid Martz reveló que estaba en proceso de divorciarse de Rodrigo Luque, con el que contrajo matrimonio en 2017.

Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, ella confesó que aunque aún vivían “en la misma casa, hace más de 2 años” que dejaron de “ser pareja”.

La actriz destacó que la relación que los une es como padres de Martina, por quien incluso decidieron habitar bajo el mismo techo todo este tiempo.

Thalí García y Felipe Aguilar

En mayo, Thalí García lanzó un comunicado para destapar que ya estaba separada del director Felipe Aguilar, tras más de 8 años juntos.

Ellos indicaron que se encontraban en un proceso de divorcio “donde el agradecimiento, amor por nuestra familia y el bienestar de nuestros hijos priman por encima de todo”.

“Nosotros estamos bien. Fue una decisión difícil de tomar, pero es algo que llevamos tiempo procesando”, explicaron al respecto.

Jacqie Rivera y Mike Campos

En enero de este 2025, Despierta América informó que Jacqie Rivera se estaba divorciando de Mike Campos, luego de 12 años de matrimonio.

En el show mostraron la demanda para la disolución legal del enlace, la cual presentó la hija de la difunta Jenni Rivera.

Previamente, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, compartió que supuestamente la expareja llevaba haciendo sus vidas de forma separada “desde el año pasado”, es decir, el 2024.

Katy Perry y Orlando Bloom

A principios de julio, y tras rumores, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron que su historia de amor había llegado al fin.

En un comunicado, sus representantes aseguraron que la cantante y el actor habían estado “cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” de su hija Daisy.

“Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, se expresó en el escrito.

Jessica Alba y Cash Warren

Jessica Alba dio a conocer en enero su separación de Cash Warren, con quien estuvo casada durante 16 años.

“Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años, y ahora es momento de embarcarnos en una nueva etapa de crecimiento y evolución como individuos”, escribió ella en un ‘post’ de Instagram.

“Seguimos adelante con amor, bondad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”, concluyó.

Jessica Simpson y Eric Johnson

Igual en enero, Jessica Simpson compartió con People que ella y Eric Johnson rompieron luego de 10 años casados.

“Hemos estado viviendo por separado, atravesando una situación dolorosa en nuestro matrimonio”, declaró a la revista.

“Nuestros hijos son lo primero, y nos centramos en lo mejor para ellos”, manifestó la cantante, que agradeció les dieran privacidad mientras trabajaban en la situación como familia.

Nicole Kidman y Keith Urban

Aunque Nicole Kidman no ha hablado al respecto, People reportó en septiembre que ella y el cantante de country se separaron.

Una fuente dijo al medio que la actriz “no quería esto” y que había estado “luchando para salvar su matrimonio”.