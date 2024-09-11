Katy Perry y Orlando Bloom se roban el show con apasionado beso en los MTV VMAs 2024
La pareja protagonizó un romántico momento segundos antes de que el actor de Hollywood le entregara a su prometida el premio honorífico Video Vanguard Award.
Luego de su deslumbrante participación en el UBS Arena de Nueva York, donde interpretó algunos de sus éxitos como ‘Teenage Dream’, ‘I Kissed a Girl’, ‘Firework’, entre otros, Katy Perry recibió el premio Video Vanguard Award de las manos de Orlando Bloom, quien la recibió con un beso.
“Ustedes se enamoraron de ella como Katy Perry, yo como Katheryn Hudson. La conocen como una superestrella mundial que nos da amor, luz y un sentido del humor enorme en las canciones y los vídeos que hace. Yo como madre, pareja y alguien que trae esa alegría a la familia”, mencionó el actor de Hollywood.
“En los momentos en los que más hemos necesitado su música, sus historias, ha inspirado a generaciones de todo el mundo. Ama con cada centímetro de su corazón y eso es increíble. Ama su trabajo y ama a sus fans. Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti”, agregó.
Ya con su Video Vanguard Award en las manos, Katy Perry agradeció a su prometido su apoyo incondicional, sellando aquel momento con otro apasionado beso.
"Gracias a Orlando porque has estado siempre aquí, incluso lavando los platos junto a mí”, sentenció la artista.
Loving the love!! 💋 #VMAs #KatyPerry #OrlandoBloom pic.twitter.com/UB9EBUw9bt— MTV Asia (@mtvasia) September 12, 2024
Katy Perry aparece con código QR ‘tatuado’ en su cuerpo
Previo a su performance de la noche, Katy Perry y Orlando Bloom robaron miradas a su paso por la alfombra roja de los MTV VMAs 2024, donde la estrella de la música apareció con un código QR ‘tatuado’ en el cuerpo.
Para esta noche, la intérprete de 39 años lució un bralette blanco deshilachado con una falda de tiro bajo a juego.
Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención de su look fue un tatuaje con un código QR que lleva al sitio de su nuevo álbum: 143.
En su arribo por la alfombra roja, Katy Perry y Orlando Bloom también protagonizaron un apasionado beso.