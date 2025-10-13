Katy Perry

Katy Perry y Justin Trudeau captados “besándose”: ella se separó de Orlando Bloom hace 3 meses

A la cantante y al político los fotografiaron mientras compartían gestos afectuosos estando a bordo de un yate. El dúo levantó especulaciones de un romance desde el pasado mes de julio.


Por:Dayana Alvino


Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados compartiendo gestos muy afectuosos a meses de que comenzaran las especulaciones de que sostendrían un romance.

A la intérprete y el ex primer ministro de Canadá los fotografiaron estando abrazados y “besándose” mientras se encontraban a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, en California, de acuerdo con People.

En las imágenes, difundidas por The Grosby Group, que especifica las tomaron el 8 de octubre, se puede apreciar que el dúo se encontraba en la parte superior de la nave.

Katy Perry y Justin Trudeau a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara.

Imagen The Grosby Group

Un par de postales también dejan ver al político tomando por debajo de la cintura a la intérprete y, aparentemente, dándole un beso en la mejilla.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto de estas imágenes, pese a que la revista contactó a sus representantes para obtener comentarios.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados compartiendo un momento afectuoso.

Imagen The Grosby Group

Las reveladoras instantáneas llegan a poco más de tres meses de que Perry confirmara su separación de Orlando Bloom, tras nueve años de idilio y una hija en común, Daisy Dove.

¿Katy Perry y Justin Trudeau son pareja?

Por ahora, se desconoce el estatus oficial de la conexión entre Katy Perry y Justin Trudeau, quien puso fin a su matrimonio con Sophie Grégoire en agosto de 2023.

Sin embargo, a inicios de este mes, una fuente aseveró a Daily Mail que la cantautora y el exmandatario esperaban pasar “más tiempo” los días que ella descansara en medio de su gira.

“Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un buen partido, un chico de gran calidad. Se guarda muchos detalles para sí misma, pero está claro que sigue gustándole mucho”, relató el informante.

El ‘insider’ especificó que si ellos “no están juntos físicamente” supuestamente es porque “están tan ocupados y en ciudades diferentes”.

“Pero si hay alguien con quien vale la pena tener una relación a distancia, es él. A ella le gusta mucho. Y a él, ella. Incluso diría que están enamorados”, declaró.

“En realidad, él es bastante bueno enviando mensajes de texto. Y si ella está interesada en alguien, como lo está en él, se tomará el tiempo para desearle ‘buenos días’ o preguntarle cómo le ha ido en el día”, agregó.

El inicio de la historia de Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vinculados por primera vez luego de que los vieran cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal, el 28 de julio, noticia divulgada por TMZ.

A los dos días, él estuvo presente en el concierto que ella ofreció en el Centre Bell, en la ya mencionada urbe, lo que generó la duda de si ya estaban saliendo.

Katy Perry, Justin Trudeau, Parejas de famosos, Orlando Bloom, Celebridades

