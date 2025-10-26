Katy Perry

Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primera aparición pública como pareja: así aparecen ante todos

Katy Perry y Justin Trudeau parece que ya no se esconden y celebraron el 'cumple' de la cantante en París. Fueron captados tomados de la mano. ¿Romance confirmado?

Univision picture
Video La reacción de la exesposa de Justin Trudeau tras las fotos de él besando a Katy Perry en un yate 

¡Katy Perry y Justin Trudeau parece que ya no esconden su amor!

Este sábado 25 de octubre, la cantante de 41 años y el exprimer ministro canadiense de 53 decidieron dejar de lado el misterio y aparecieron juntos por primera vez y públicamente en pareja.

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen juntos

Katy Perry y Justin Trudeau se dejaron ver como pareja ante todos. ¿El lugar del debut? Nada menos que el icónico cabaret Crazy Horse en París, donde celebraron el cumpleaños de la intérprete de 'Dark Horse', según reportó TMZ este 25 de octubre.

Las cámaras del medio captaron a los tortolitos saliendo del teatro tomados de la mano y con sonrisas que lo decían todo.

Perry deslumbró con un vestido rojo súper llamativo, mientras que el político apostó por un look relajado y completamente negro para la cita nocturna en tierras francesas.


Los rumores de romance entre la estrella pop y el exprimer ministro comenzaron a circular en el verano pasado, cuando se les vio compartiendo una velada en Montreal, Canadá.

En ese entonces, la artista ya se había separado de su exprometido, Orlando Bloom, en junio.

Por su parte, Trudeau también estaba soltero tras su ruptura con Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años hasta su separación en 2023.

Después de un tiempo sin aparecer juntos, hace un par de semanas atrás volvieron a ser noticia al ser fotografiados abrazándose y dándose besos en un yate frente a la costa de Santa Bárbara.

Katy Perry y Justin Trudeau a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara.
Katy Perry y Justin Trudeau a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara.
Imagen The Grosby Group


Parecía que todo estaba más claro que ni el agua acerca de que entre ellos habría algo más que una amistad.

Una fuente cercana reveló a People que Trudeau supuestamente había "estado persiguiendo" a la cantante desde que salieron en Montreal.

"Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira", contó la persona consultada.

" Conectan fácilmente. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso", aseguró el informante.

Ni Trudeau ni Perry reaccionaron de manera inmediata tras difundirse las imágenes de ellos de este fin de semana en París.

Video ¿Katy Perry y Justin Trudeau tienen romance tras ruptura de ella con Orlando Bloom? Así los cachan
