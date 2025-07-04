Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom confirman su separación: revelan desde cuándo rompieron

La cantante y el actor enviaron un comunicado para confirmar su ruptura tras nueve años de relación y una hija en común.

Univision picture
Por:Univision
Video Katy Perry es la mejor amiga de la ex de su esposo: Orlando Bloom dejó claro que las quiere a ambas

Orlando Bloom y Katy Perry están separados, así lo confirmaron en un comunicado conjunto, reporta US Weekly.

“Orlando y Katy han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, dijeron sus representantes este 4 de julio.

La pareja afirmó que están enfocados en la crianza de su hija de 4 años, Daisy Dove: “Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

¿Desde cuándo estan separados Katy Perry y Orlando Bloom?

Según el sitio web de entretenimiento, la pareja se separó a principios de este año y habría sido por decisión mutua.

En junio pasado algunos medios reportaron que Katy Perry y Orlando Bloom habían cancelado su compromiso. "Katy y Orlando se separaron, pero son amigos. No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”, dijo una fuente a US Weekly.

El actor y la cantante habían tenido una relación "tensa durante meses" antes de su ruptura y estaban viviendo separados desde que Katy comenzó su gira Lifetimes a principios de año.

Katy Perry y Orlando Bloom ya habían tenido una separación cuando llevaban un año de noviazgo, según Elle, pero se reconciliarion ocho meses más tarde.

Ellos iniciaron su relación en 2016 y en agosto del siguiente año después tuvieron a su única hija en común: Daisy Dove.

