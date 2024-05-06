Pezuñas, orejas de hada y todos los looks de la alfombra roja de la Met Gala 2024

Video Shakira en rojo y brillantes, Karol G con orejas de hada: los looks de la Met Gala 2024

La alfombra roja de la Met Gala 2024 ya inició y las estrellas están desfilando hacia el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

'Bellezas durmientes: el despertar de la moda' es la exposición de este año y el código de vestimenta es 'El jardín del tiempo', inspirado por el autor británico J.G. Ballard.

Jennifer Lopez conquistó la Met Gala 2024 con un vestido de tul corte sirena, con múltiples bordados con motivos florales, perlas plateadas y pedrería de la casa Schiaparelli.

JLo en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Como accesorios, la esposa de Ben Affleck portó joyas Tiffany & Co, y un anillo Jean Schlumberger, de Tiffany Bird on a Rock, que tiene un diamante amarillo de más de 4 quilates, un diamante blanco de más de 4 quilates y zafiros rosados.

Shakira hizo su debut en la Met Gala 2024 con un vestido de Carolina Herrera. La intérprete de 'Puntería' lució un vestido rojo con gran volumen en las mangas y abertura a un costado de su pierna.

Shakira en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Karol G desfiló por primera vez en la Met Gala siguiendo minuciosamente la temática de 'Bellezas durmientes: el despertar de la moda'. La intérprete de ‘Provenza’ robó miradas con un diseño del estadounidense Marc Jacobs, que resaltó por sus transparencias y detalles en pedrería.

Karol G en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



La colombiana lució también un tocado en la frente, una cabellera rubia platinada y prótesis en las orejas simulando ser un hada.

Después de cinco años ausente, Zendaya desfiló con un vestido de escote asimétrico, con detalles azules y acabado de tul. La anfitriona de este año también lució un tocado de la firma Maison Margiela.

Zendaya en los Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Bad Bunny, otro de los anfitriones de la Met Gala 2024, hizo su arribo a la alfombra roja enfundado en un traje sastre, con bandas rojas a los costados, de la firma Maison Margiela.

Bad Bunny en la Met Gala 2024. Imagen Bad Bunny en la Met Gala 2024.



Como un fauno de cuento de hadas, el intérprete de ‘Mónaco’ añadió a su look unos mocasines con pezuñas, un sombrero, lentes de sol, guantes de piel y flores de Maga, tradicionales de Puerto Rico.

Kendall Jenner apareció con un diseño vintage de Givenchy, de Alexander McQueen. El vestido largo, en color negro, cuenta aberturas y transparencias.

Kendall Jenner en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Jessica Serfaty Michel apareció en la alfombra de la Met Gala 2024 con un vestido rojo brillante, adornado con flores de colores. Su extravagente atuendo fue un diseño de Dolce & Gabbana.

Jessica Serfaty Michel en Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Kim Kardashian desfilo con un impresionante look de Maison Margiela. La socialité apareció con un bustier con motivos florales, en una cota de malla, sobre una falda con transparencias a juego. Sobre este conjunto metálico, Kim Kardashian portó un suéter, tipo cárdigan, en color gris.

Kim Kardashian en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



El actor australiano Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky, desfilaron por la alfombra roja. El anfitrión de la Met Gala 2024 lució un traje básico de tres piezas, mientras que la actriz española optó por un diseño de Tom-Ford, con trasparencias, corona y una larga trenza, estilo princesa.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



La cantante española Rosalía llegó al evento de moda de alta costura con un vestido negro con cola de Christian Dior.

Rosalía en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Kylie Jenner robó miradas con un vestido de Oscar de la Renta. El atuendo, en color vainilla, tenía un corpiño ceñido con detalles de sujetador cónico y una falda trompeta con una cola abullona.

Según Vogue, la menor del clan Kardashian-Jenner "lucía como una estatua de jardín" de la historia 'El jardín del tiempo', de J. G. Ballard: dress code de la Met Gala 2024.

Kylie Jenner en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Cardi B eligió una creación de Sensen Lii, diseñadora de Windowsen, que canalizaba el glamour gótico: su silueta negra con hombros descubiertos venía con una falda extralarga de tul.

Complementó su ‘look’ con un turbante en la cabeza, joyería (anillos, aretes y collar) con piedras preciosas de jade, y uñas extensas a juego con el diamante.

Cardi B en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Zoë Saldaña apostó por un vestido con transparencias. Como accesorio, la actriz de 'Guardianes de la Galaxia' agregó un cinturón dorado y unas botas over the knee, en color marrón.

Zoë Saldaña en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



El actor y cantante J. Harrison Ghee apareció con un increíble vestido de fantasía, estilo mantis.

J. Harrison Ghee en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Rauw Alejandro desfiló por la red carpet por primera vez con un traje de dos piezas en color blanco satinado, que combinó con un top plateado de lentejuelas y botines, también en blanco, todo de la firma Ludovic de Saint Sernin.

Rauw Alejandro en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Demi Moore sorprendió con un vestido de silueta confeccionado por Harris Reed, en color negro.

La actriz llamó la atención por las peonías rosas de su vestido, las cuales fueron hechas de papel tapiz pintado a mano y pliegues puntiagudos, los cuales simbolizan espinas de rosa.

Demi Moore en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Adicional a esto, Demi Moore lució por primera vez la colección de Alta Joyería de Cartier, Nature Sauvage, que será lanzada a finales de mayo de 2024.

La actriz mexicana Eiza González apareció en la Met Gala 2024 con un vestido "de orquídeas descascarado cubierto con capas de organza de seda, sombreado en rosa, marfil y crema" de firma Del Core.

Eiza González en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Ariana Grande llegó a la Met Gala 2024 vestida como una princesa de cuento de hadas. El vestido color perla es un diseño de la casa de moda española, Loewe.

Ariana Grande en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



La cantante complementó su look unos aretes de diamantes en forma de gota de 14 quilates y ópalos blancos de 8 quilates.

Lea Michele posó con un vestido azul de Rodarte con detalles florales y capa de volantes de tul. La actriz aprovechó su paso por la alfombra para presumir la recta final de su embarazo.

Lea Michele en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



El modelo Alton Mason apostó por un look en blanco y negro, de la firma Thom Browne. Sus zapatos de plataforma robaron miradas en el evento de moda.

Alton Mason en la Met Gala 2024. Imagen Getty Images



Virginia Smith, directora de moda de Vogue, desfiló por la red carpet con un atuendo de Erdem.