Katy Perry viaja al espacio: esto dijo la cantante tras volver a la Tierra

Video El momento del despegue del vuelo espacial conformado solamente por mujeres

Katy Perry dio un inesperado paso en su carrera este 14 de abril de 2025 al ser parte de la tripulación de Blue Origin -compañía aeroespacial de Jeff Bezos- que realizó un histórico vuelo suborbital.

La tripulación, enteramente femenina, fue compuesta por Katy Perry, la científica Amanda Nguyen, la presentadora Gayle King, la cineasta Kerianne Flynn, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe y Lauren Sanchez, periodista y también prometida de Jeff Bezos. Se trató de la primera tripulación espacial compuesta solo por mujeres desde 1963, reportó la BBC.

¿En qué consistió la misión espacial de Katy Perry?

El cohete reutilizable New Shepard despegó de Texas hacia las 8:30 de la mañana y regresó después de aproximadamente 11 minutos. Se trató de un viaje completamente automatizado donde se cruzó la línea de Kármán, es decir, el límite reconocido del espacio. Está situado a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Una vez cruzada esta frontera, Perry y el resto del equipo disfrutaron de unos minutos de ingravidez. La cantante interpretó una canción, tal y como le prometió a sus seguidores en Instagram. No se trató de un tema de su autoría sino del clásico ‘What a Wonderful World’ de Louis Armstrong.

Para la estadounidense, se trató de un momento sumamente emotivo. Con su regreso, Perry besó el suelo americano y calificó el viaje como “la máxima expresión y una entrega a lo desconocido”

Se trató además del cumplimiento de un sueño importante para la cantante. El día anterior a la misión, Katy Perry compartió en su Instagram que desde los 15 años soñaba con viajar al espacio.