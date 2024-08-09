Mauricio Ochmann publica las primeras fotos con su novia millonaria, que es 13 años menor que él

Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann dejó atrás la soltería. Aunque el actor ya había sido captado con su novia en el aeropuerto de la Ciudad de México a mediados de julio, fue hasta ahora que publicó sus primeras fotografías con Lorena González.

Este 9 de agosto, a través de sus historias de Instagram, el actor apareció de la mano con la hija del empresario millonario Víctor González, quien además de actriz es filántropa.

En una primera fotografía, el exesposo de Aislinn Derbez se dejó ver abrazando a Lorena, mientras que en una segunda publicación apareció tomándola de la mano.

"Tú", escribió el intérprete de 46 años.

Mauricio Ochmann publicó sus primeras fotos con Lorena González. Imagen Mauricio Ochmann / Instagram

¿Quién es la novia millonaria de Mauricio Ochmann?

Lorena González es 13 años más joven que Mauricio Ochmann y es la hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.

La intérprete de 33 años estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC).

Lorena González Herrera es empresaria, actriz, filántropa y productora. Además de participar en campañas de concientización de algunas causas sociales como la defensa del medio ambiente y la erradicación de la violencia, también ganó un premio en el Festival Internacional de Cine LA Shorts por el cortometraje ‘Everyday Shit’.