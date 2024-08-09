Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann publica las primeras fotos con su novia millonaria, que es 13 años menor que él

El actor se dejó ver por primera vez en redes sociales con la hija del empresario millonario Víctor González, con quien tiene un noviazgo desde hace unos meses.

Elizabeth González.
Mauricio Ochmann dejó atrás la soltería. Aunque el actor ya había sido captado con su novia en el aeropuerto de la Ciudad de México a mediados de julio, fue hasta ahora que publicó sus primeras fotografías con Lorena González.

Este 9 de agosto, a través de sus historias de Instagram, el actor apareció de la mano con la hija del empresario millonario Víctor González, quien además de actriz es filántropa.

En una primera fotografía, el exesposo de Aislinn Derbez se dejó ver abrazando a Lorena, mientras que en una segunda publicación apareció tomándola de la mano.

"Tú", escribió el intérprete de 46 años.

Mauricio Ochmann publicó sus primeras fotos con Lorena González.
Imagen Mauricio Ochmann / Instagram

¿Quién es la novia millonaria de Mauricio Ochmann?

Lorena González confirmó su relación con Mauricio Ochmann el 18 de julio, mientras que cuatro días después fueron captados juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México junto a Kailani, hija de Aislinn Derbez, con quien la empresaria tiene muy buena relación.

Lorena González es 13 años más joven que Mauricio Ochmann y es la hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares que dio fama al personaje del ‘Dr. Simi’.

La intérprete de 33 años estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en actuación por la Universidad del Sur de California (USC).

Lorena González Herrera es empresaria, actriz, filántropa y productora. Además de participar en campañas de concientización de algunas causas sociales como la defensa del medio ambiente y la erradicación de la violencia, también ganó un premio en el Festival Internacional de Cine LA Shorts por el cortometraje ‘Everyday Shit’.


