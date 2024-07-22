Mauricio Ochmann aparece por primera vez con su novia: hija de Aislinn Derbez ya convive con ella

Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

Mauricio Ochmann y Lorena González hicieron su primera aparición pública como pareja luego de que la hija del ‘Dr. Simi’ confirmara su relación a la revista Quién.

En su encuentro con la prensa en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, Mauricio Ochmann habló por primera vez de su noviazgo con la actriz de cine, quien se encontraba a su lado cuidando de su hija Kailani.

“Bien, muy bien… estoy muy contento… Disfrutando…”, respondió el actor este 22 de julio ante los cuestionamientos sobre su relación con la también empresaria.

“Estamos muy contentos, muchas gracias… Ahí vamos, ahí vamos disfrutando”, expresó sin revelar el tiempo que tienen de relación.

Sobre cómo se lleva Lorena González con la hija que procreó con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann aseguró que ambas “se quieren mucho”. Incluso, giró su cabeza hacia ellas para que las cámaras pudieran captarlas juntas.

“Sí, mira… ahí están… ahí está Kailani… (se llevan) bien, se quieren mucho”, expresó. “Estamos contentos todos”, subrayó.

Lorena González está feliz con Mauricio Ochmann

La novia de Mauricio Ochmann también fue cuestionada sobre su convivencia con la hija de Aislinn Derbez, a quien describió como una niña “linda”.

“Sí, (Kailani) es bien linda”, dijo, detallando que a Lorena Ochmann, hija mayor del actor, todavía no la conoce.

“No, no la conozco todavía, pero sé que es muy linda”, aseveró, para finalmente señalar que fue lo que la enamoró del intérprete de 46 años.

“Lo buena persona que es… Su interior…”, acotó.

Por último, Lorena González hizo frente a los rumores que vinculan sentimentalmente a su hermano Víctor González con Irina Baeva.

“Es mentira. Mi hermano no tiene relación con ella y no la conocía… No sé de dónde salió el rumor… Él no la conoce… creo que la conoció una vez en un evento y ya, no tenía ni su teléfono (…) “No la conozco, yo ya tengo una cuñada”, sentenció.