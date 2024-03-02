Matías Novoa

Matías Novoa conmueve al hablar de su familia con Michelle Renaud y de la pérdida del bebé

El protagonista de 'Cabo' detalló cómo afrontará su nueva paternidad.

Video Michelle Renaud confirma que sí está embarazada de Matías Novoa

Michelle Renaud confesó en el podcast 'Me late ser humano' de Irán Castillo y Pepe Ramos que antes del embarazo de su hijo Milo, perdió un bebé con Matías Novoa.

El protagonista de 'Marea de pasiones' detalló que "se le derrumbó todo" cuando les dieron la noticia, así lo compartió durante un encuentro con la prensa en la presentación de su nueva telenovela.

El chileno abrió su corazón este 29 de febrero y frente a reporteros, como Berenice Ortiz y Edén Dorantes, señaló que vivieron un duelo cuando supieron que su primer bebé ya no tenía vida.

" Fue muy difícil, casi como de duelo, pero nos hizo crecer y unirnos mucho más, fue súper bonito", indicó.

Matías Novoa destacó que pese a lo difícil de la situación, tanto él como Michelle Renaud lo tomaron como un aprendizaje y lo intentaron una vez más, ya que lo vieron como "una señal".

"Son de esas cosas de la vida que te hacen más fuerte aún y te hacen volver a ponerte de pie… Estuvimos siempre juntos y siempre platicando, fue una señal de la vida y señal de lo que teníamos que hacer, que íbamos por el camino correcto, que realmente lo queríamos", comentó.

Michelle Renaud, Matías Novoa y sus hijos.
Michelle Renaud, Matías Novoa y sus hijos.
Imagen Michelle Renaud/Instagram

Matías Novoa hace confesión sobre la familia que formó con Michelle Renaud

Además de reiterar el complicado episodio que pasaron meses atrás, Matías Novoa habló sobre el embarazo de Michelle Renaud y lazo que formaron sus hijos, Axel y Marcelo.

" Formamos una familia preciosa, nos juntamos en un momento perfecto", detalló el histrión, quien afirmó que la próxima llegada de Milo es lo más importante para él en estos momentos.

Aseguró que ya comienza la cuenta regresiva para el nacimiento del bebé y destacó que ahora que ya comienza a moverse, siente que está creando un vínculo con él.

" Es lo más importante hoy en día el bebé que esperamos, estamos ya expectantes, empieza la cuenta regresiva, en poco tiempo vamos a tener un bebé en las manos. Es lo mejor que me ha pasado, alegría hermosa. Acabamos de ver el último control con el doctor, va creciendo muy bien, ya patea, ya lo siento, para los hombres es ese tipo de conexión, pero es hermoso, es lo más importante para mí ahorita", expresó.

Matías Novoa aseguró que el embarazo de Michelle Renaud "está llenando de luz" a la familia y que para él es una nueva etapa, pues a pesar de que ya fue papá hace 12 años, ya ha pasado mucho tiempo.

"Después de 12 años ser papá de nuevo va a ser otra cosa, estoy en otro momento de mi vida… Va a ser maravilloso, lo voy a disfrutar muchísimo", sentenció.

