Famosas como Michelle Renaud que perdieron un hijo y la vida las recompensó con un bebé arcoíris

Video Famosas que tuvieron un bebé arcoíris: la vida les sonrió de nuevo

Los bebés arcoíris son considerados un milagro. Estos seres son aquellos que nacen tras la pérdida de un hijo, ya sea por un aborto espontáneo o por complicaciones después de su nacimiento.

Debido a lo delicado de la situación algunas famosas prefieren no hablar del tema en el instante y no es hasta que vuelven a lograr embarazarse o muchísimos años después que deciden abrir su corazón.

Ejemplo de ello son Michelle Renaud, Ximena Navarrete, Zuria Vega, Andrea Legarreta y otras más, quienes tras sufrir la pérdida de un bebé, se convirtieron en madres de un bebé arcoíris. Aquí sus historias.

Michelle Renaud

La actriz reveló en el podcast ‘Me late ser humano’ que antes del embarazo de Milo, ella y Matías Novoa enfrentaron la pérdida de un bebé.

“Desafortunadamente lo perdimos”, declaró en el primer episodio del podcast. “Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble cómo en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, estábamos en la cama del hospital y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él, qué padre sentirte contenida, amada, valorada’”, señaló.

Zuria Vega

La actriz ha hablado muy poco sobre su pérdida. Sin embargo, en 2019 dejó entrever en un publicación de Instagram que esta situación ocurrió antes del nacimiento de Lúa, su hija mayor.

Lúa llegó al mundo el 11 de enero de 2017. La pequeña de 7 años es fruto de su matrimonio con al actor Alberto Guerra. Luka es el segundo hijo de la pareja y llegó al mundo el 20 de mayo de 2019.

Ximena Navarrete

En 2018, Ximena Navarrete anunció que estaba esperando a su primer bebé junto a su esposo, Juan Carlos Valladares.

En la semana 15 de su embarazo, la ex Miss Universo sufrió un aborto espontáneo. El bebé “no pudo terminar de formarse bien” debido a la complicación genética que sufría, una trisomía 9.

“Tuvimos éxito en el primer in vitro. Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño. Lo perdí a las 15 semanas”, declaró a la revista ¡HOLA! México en julio de 2021.

“De ese bebé me hicieron una biopsia cuando todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era un trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”, agregó.

En diciembre de 2021, la protagonista de La Tempestad debutó en la maternidad con el nacimiento de Ximenita, su bebé arcoíris, luego de someterse a un tratamiento in vitro.

En octubre de 2022, Ximena Navarrete dio a conocer su segundo embarazo. Juan Carlos es el nombre de su hijo menor.

Andrea Legarreta

La presentadora de Hoy sufrió la pérdida de un bebé en 2002. La conductora contó al reportero Edén Dorantes que Mía y Nina se convirtieron en sus bebés arcoíris.

“El primer bebé que perdí hubiera sido niño. Hicieron un estudio de por qué y los motivos (de la pérdida), así como cuál era el sexo y habría sido niño”, declaró la presentadora en abril de 2022.

“Después de esa perdida entendimos que si vas a tener un bebé, el que tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño, al final tienes los hijos que debes tener, son los correctos y los debes arropar y abrazar”, continuó.

Erika Zaba

La exintegrante de OV7 contó en 2020 que antes del nacimiento de Emiliano, sufrió el aborto de unos gemelos tras someterse a un tratamiento in vitro junto a su esposo Francisco Olivares.

“Lo más difícil que viví fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro. Estábamos muy emocionados con la noticia de que no era uno, eran dos... Al mes, cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, ya no se escuchaba, no había corazón”, contó entre lágrimas en su canal de YouTube.

Erika Zaba se convirtió en mamá el 3 de noviembre de 2019.

Thalía

La cantante no quiso ahondar en detalles, pero en 2015 reveló a la revista TVyNovelas USA que enfrentó la pérdida de bebés al lado de Tommy Mottola.