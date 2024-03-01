Michelle Renaud revela si se comerá la placenta de su bebé y hace confesión sobre su pérdida

Michelle Renaud acompañó a Matías Novoa a la presentación a prensa de la telenovela ‘Marea de pasiones’ y ahí abrió su corazón frente a los medios, hablando de cuando perdió a su bebé meses atrás y dando detalles sobre su embarazo.

PUBLICIDAD

La protagonista de telenovelas señaló que vive la mejor etapa de su vida, ya que se siente plena, feliz y afortunada.

“Estoy muy contenta y muy emocionada, yo creo que cuando estás embarazada más que preocuparte por cómo te ves, es sentirte agradecida con el bebé que viene… Es la etapa más plena que he vivido, me siento completa en todos los sentidos”, comentó a reporteros como Berenice Ortiz el pasado 29 de febrero.

Destacó que solo tuvo malestares durante el primer trimestre de embarazo, pero que ahora se encuentra disfrutando al máximo esta etapa de su vida.

“ Los primeros tres meses del bebé estuvieron rudos, pero ahorita el segundo trimestre ya como si nada y ya todo se olvida, el embarazo hermoso otra vez… El segundo trimestre está supertranquilo, ya muy relajada, muy contenta, lo estoy disfrutando”, contó.

Michelle Renaud habla de su pérdida y lo afortunada que es con su bebé arcoiris

La noche de este 29 de febrero, Michelle Renaud también se refirió a la pérdida que sufrió antes de su embarazo, el cual destacó tanto ella como Matías Novoa lo ven como un aprendizaje.

“La pérdida de este bebé fue algo superafortunado, ahora que estamos esperando a este bebé arcoiris, porque aprendemos mucho y estamos haciendo las cosas diferentes”, detalló.

La actriz reveló que el momento más complicado fue cuando les dieron la noticia, por todas las expectativas que se habían creado.

“El momento cuando te dicen ‘tu bebito, ya no está latiéndole el corazón’, se siente muy feo, pero ese día fue doloroso, pero lo que te duele son las expectativas que habías creado. Decidimos tomarlo como una bendición, con mucho agradecimiento y lecciones”, expresó.

PUBLICIDAD

Señaló que aunque ahora se habla más del tema de las pérdidas antes de un embarazo exitoso, tras revelar lo que sufrió muchas amigas y familiares le confesaron que también vivieron lo mismo.

“No es tan raro como parece, es más normal y común perder bebés, yo no sabía… Sí da mucha tranquilidad saber que no eres la única. Algo que me dio mucha (paz) fue el pensar que yo ya estuve embarazada, entonces tenemos todo para embarazarnos”, precisó.

Michelle Renaud revela cómo será el parto y si se comerá la placenta

Sobre cómo será el parto para recibir a Milo, Michelle Renaud señaló que no desea un parto en agua, pero que no será en hospital.

Detalló que quiere un parto natural en casa, tal y como el que vivió hace siete años con su hijo Marcelo y confesó que presentará a su bebé semanas después de su nacimiento.

“(Quiero que sea natural) obviamente. No, yo nunca he sido de agua (en el parto), en mi casa sí, pero sin agua… Mi parto (será) en casa con Mati, con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, estando nosotros y que sea nuestro momento”, expresó.

Matías Novoa reveló, hace unos días, que planean que el nacimiento sea en el extranjero, por lo que Michelle Renaud comentó que será así y negó que Milo nacerá en Estados Unidos.

“En Estados Unidos no, fuera de aquí hay que viajarle, pero cuando acabe ‘Marea de pasiones’, indicó la actriz, quien también reveló que sí se comerá la placenta.