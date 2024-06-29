Michelle Renaud

Michelle Renaud revela detalles del parto de Milo y comparte fotografías: "Se me iba la vida"

Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en padres de Milo tras dar a luz en un parto en agua. La actriz narró los dolorosos y difíciles momentos que vivió.

Por:Ashbya Meré
Video Nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: así fue el embarazo de la actriz

Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en padres de Milo el 28 de junio. La actriz dio a luz en un parto natural en agua en su hogar de Madrid, en compañía de su esposo y su hijo mayor, Marcelo.

La pareja de actores compartió algunas imágenes del bebé para dar la feliz noticia, pero este sábado 29 compartieron datos y fotografías del parto en Instagram.

Michelle Renaud comparte su "retadora" experiencia

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para narrar la experiencia que vivió durante el parto.

"Sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muy dolorosos, cada contracción donde se me iba la vida, pensaba, estoy más cerca de besarlo y verlo. El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico".

Michelle Renaud dio a luz a Milo en casa.
Michelle Renaud dio a luz a Milo en casa.
Imagen Michelle Renaud/Instagram, raissasenna.photography

Michelle reconoció que su esposo fue parte importante para esta experiencia.

"Matías eres mi mejor todo de vida, no sé qué hubiera hecho sin ti, fuiste mi faro, mi contención, mi lugar seguro, bastaba solo sentir tu mano todo el tiempo en mí para saber que no había lugar a dudas (…) de afuera a veces parecía exorcismo, pero por dentro reinaba la paz".

La actriz también agradeció a las matronas y doulas que la ayudaron en el parto de Milo.

"Fue como una ceremonia hermosa donde entre todos logramos que este bebé que escogió acomodarse diferente y este cuerpo que no terminaba de dilatar diera a luz a un bebé enorme, precioso y sano".

Matías Novoa apoyó en todo momento a su esposa.
Matías Novoa apoyó en todo momento a su esposa.
Imagen Michelle Renaud/Instgram, raissasenna.photography

El nacimiento de Milo

Aunque vivió dolorosos momentos, la actriz de 35 años señaló que todo la valió la pena al tener a su hijo entre sus brazos.

"Cuando Milo salió sentí todo el amor, gozo y felicidad del mundo, gracias a Dios pude mantener ese sentimiento hasta el día de hoy sin salir de mi hogar".

Explicó que su hijo Marcelo, de 6 años, estuvo presente en el parto.

" Pude compartir todo momento con Marcelo para que él sepa la maravilla, lo mágico, retador y lo natural que es tener un bebé. Gracias ‘moshi’ por tus besos que me llenaban de endorfinas y bajaban el dolor”.

"Gracias Milo, mi 'chini' hermoso por esta primer batalla que vivimos juntos donde danzaste dentro de mí, al igual que yo me movía de todas las formas habidas para lograr acomodarte y que salieras a este mundo a gozar. Gracias por hacerme mamá por segunda vez y sobre todo, gracias por el papá que escogimos como vimos en el parto y vemos diario es el mejor papá, es nuestro lugar seguro".

El 28 de enero Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que serían papás de un niño. Para ese entonces, la protagonista de 'La Herencia', telenovela que puedes ver en ViX, ya se encontraba en su quinto mes de gestación. En abril se mudaron a Madrid, España, donde pretende establecerse.

Michelle Renaud en medio del alumbramiento de Milo.
Michelle Renaud en medio del alumbramiento de Milo.
Imagen Micgelle Renaud/Instagram, raissasenna.photography
Relacionados:
