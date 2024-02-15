Michelle Renaud revela inesperada reacción que tuvieron su hijo e hijastro al saber del embarazo

Video El embarazo de Michelle y Matías saltó de la pantalla a la realidad: así fue en 'La Herencia'

Michelle Renaud y Matías Novoa acabaron con el misterio y en entrevista con la revista CARAS destaparon, este 14 de febrero, el sexo de su bebé y hasta el nombre.

Los protagonistas de telenovelas se sinceraron sobre el embarazo de la actriz, quien reveló por primera vez las inesperadas reacciones que tuvieron su hijo e hijastro al enterarse que tendrían un nuevo hermanito.

Así se enteraron los hijos de Michelle Renaud y Matías del embarazo

Michelle Renaud y Matías Novoa revelaron a la publicación que querían que tanto Marcelo como Axel recibieran la noticia de una manera muy especial.

“ Queríamos hacer una sorpresa. En el caso de Marcelo, que vive con nosotros, se enteró poco después de hacernos la prueba cuando fuimos al doctor y vimos que todo estaba bien”, detalló la pareja, que afirmó que lo más emocionante fue cuando los pequeños se enteraron del sexo del bebé.

Y es que tanto el primogénito del actor como el hijo de la estrella de telenovelas desean una hermanita.

“Recuerdo que hicimos videollamada con Axel y también estaba muy emocionado. Axel quería una hermana, quizá para seguir siendo el hermano grande, pero claro que le dio gusto que fuera niño. Marcelo siempre dijo que quería una hermana, pero cuando supo que era niño, se emocionó tanto que nos dimos cuenta de que él siempre quiso tener un hermano”, precisaron.

Tras hablar de la reacción de sus hijos, Michelle Renaud y Matías Novoa se refirieron a la polémica que enfrentaron con los medios antes de dar a conocer su embarazo.

“Es feo que cuando se trata de algo tan personal, nuestros hijos o seres queridos se puedan enterar antes por los medios que por nosotros. La prensa nos llegó a abordar en el aeropuerto cuestionándonos sobre el embarazo, sin saber si nuestros hijos ya sabían la noticia”, detalló la actriz.

¿Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron por el embarazo?

La pareja acabó con las especulaciones que surgieron tras su boda, ya que muchos medios y usuarios de redes sociales afirmaron que contrajeron nupcias, en diciembre de 2023, porque la actriz estaba embarazada.

Ante los rumores, Michelle Renaud y Matías Novoa contestaron que es mentira, que sí se enteraron antes de su enlace, pero que ya tenían planeado todo.