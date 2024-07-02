Hijo de Matías Novoa no recibe pensión alimenticia del actor desde hace 7 años, dice su ex

Video Nace el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa: así fue el embarazo de la actriz

La actriz María José Magán reveló que desde hace 7 años no recibe pensión alimenticia para su hijo por parte de Matías Novoa, razón por la que acudió a instancias legales en busca del bienestar para Axel.

La actriz fue captada en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México poco después de despedirse de Axel, quien junto a sus abuelos paternos viajó a Madrid para conocer a Milo, hijo que el actor tuvo con Michelle Renaud.

PUBLICIDAD

“Ahorita estamos en un proceso judicial por ese tema, desde el 2017 no recibió lo que correspondía de manutención, pero bueno, esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente se haga… que la jueza que está cargo, pues dictamine lo mejor para Axel”, contó a El Gordo y La Flaca este 2 de julio.

Hijo mayor de Matías Novoa feliz por el nacimiento de su hermano Milo

Dicho lo anterior, María José Magán reveló que Axel se encuentra muy feliz por el nacimiento de su medio hermano, haciendo énfasis en que sus problemas legales con Matías Novoa no afectan el bienestar de su hijo.

“Está muy contento, muy feliz de que va a conocer a su hermanito, siempre quiso un hermanito, y ahora está muy feliz de conocerlo. Yo lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso para que él reciba lo que es de él, e independientemente de eso, yo lo que quiero es que Axel este feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá”, agregó.

Axel es hijo de María José Magán y Matías Novoa. Imagen Matías Novoa Instagram / María José Magán Instagram



La actriz de ‘Sin miedo a la verdad’ reveló que, al igual que mantiene una relación cordial con Matías Novoa, también la tiene con los papás de su expareja, a quienes respeta y confía a su hijo.

“Yo siempre me he llevado súper bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo, y siempre fueron como de mi familia. Los quiero mucho y ellos siempre me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño, a mí, y bueno, adoran a su nieto, porque es su nieto mayor”, manifestó.

Por último, María José Magám dejó en claro que a pesar de las diferencias que pueda tener con Matías Novoa, siempre dará prioridad a la buena relación que tiene con la familia paterna de su hijo.

PUBLICIDAD

“Por lo menos yo no mezclo, porque una cosa es él, otra cosa es mi hijo, y otra cosa son sus papás, y otra cosa son mis papás. Si él mezcla con respecto a mis papás es otra cosa. Así me enseñaron a mí, no voy por la calle, si estoy enojada con mi marido, por ejemplo, no voy mentándole la mamá a otras personas en la calle, el problema con quien es”, remató.