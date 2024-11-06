Michelle Renaud revela si piensa regresar a México y por qué abandonó su país natal

Video ¡Por fin conocemos su carita!: Michelle Renaud presenta al bebé que tiene con Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa finalmente mostraron el rostro de su pequeño hijo Milo, quien nació el pasado mes de junio.

Desde la llegada de su primogénito en conjunto, la pareja ha compartido fotografías suyas, pero siempre cuidando que no quedara al descubierto su carita.

PUBLICIDAD

Luego de este tiempo, los actores decidieron posar con su nene para las cámaras de la revista ¡Hola! Américas, que este 6 de noviembre publicó las fotografías y videos.

En las imágenes, los tres aparecen desde el interior y también en el jardín de la residencia del dúo, en Madrid, España, donde actualmente viven.

Michelle Renaud y Matías Novoa presentaron a su hijo, Milo. Imagen Michelle Renaud/Revista ¡Hola! Américas/Instagram

¿Michelle Renaud y Matías Novoa volverán a México?

Antes de dar a luz, Michelle Renaud se trasladó desde su natal México hasta la mencionada ciudad europea, en la que finalmente ocurrió el alumbramiento.

En entrevista con el medio, la protagonista de telenovelas se sinceró acerca de cuál fue el mayor reto de cambiarse de continente.

“Intentar vender las cosas que teníamos allá, al final terminamos regalando todo. Mati y yo somos sumamente desprendidos de lo material”, externó.

“Aunque lo más difícil fue que yo tenía ocho meses de embarazo y me tuve que venir a hacer la mudanza porque él tenía proyecto en México”, agregó.

La intérprete admitió que el motivo por que dejaron atrás tierra azteca es su “alarmante” situación: “Ya no me sentía segura con Marcelo yéndose a la escuela mientras yo trabajaba”.

Después de este lapso allá, ella reveló si ha considerado volver con su clan a la nación en la que creció y se forjó su carrera artística.

“Yo creo que cuando uno da un paso hacia adelante tiene que seguir viendo al frente”, explicó la estrella de ‘Hijas de la luna’, que puedes ver aquí en ViX.

“México siempre va a estar en nuestro corazón porque ahí están familia y amigos y en cuestión carrera nos ha dado muchísimo, pero veo complicado regresar”, sentenció.

PUBLICIDAD

Estando a kilómetros de distancia, Matías Novoa admitió que extraña a “los amigos”, la gente con la que convivían, a sus padres y “la comida”.

Michelle Renaud y Matías Novoa hablan de la paternidad

Michelle Renaud y Matías Novoa no son padres primerizos, pero para ambos cuidar a Milo ha sido una experiencia diferente.

“Siento que es como la primera vez, todo es nuevo porque se olvida. Estamos felices, muy contentos con nuestro bebito que no nos deja dormir en la noche, pero disfrutándolo desde otro lugar con más calma”, explicó ella.

Por su parte, el actor indicó que lo atraviesa “desde otro lugar”: “Los años no pasan en vano y te enseñan mucho, en ese aspecto ha sido una etapa más bonita, me he puesto más sentimental y cualquier gesto del bebé me llega 10 veces más”.