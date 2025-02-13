Maribel Guardia responde tajante tras acusación de exnuera sobre “desaparición forzada” de su nieto

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Maribel Guardia respondió rápida y tajantemente a la más reciente acusación que su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, hizo en su contra la tarde de este 12 de febrero.

Por medio de un comunicado, la joven aseguró que un juez de amparo le “otorgó una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF”.

PUBLICIDAD

Ella señaló que la orden se debería a que dichas instituciones “están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel”, sin que ella pueda contactarlo “a pesar de ser su madre” y tener su patria potestad.

De igual manera, indicó que el magistrado designó a un representante especial para el niño de 7 años “con el fin de evitar” que su abuela “siga realizando una representación deficiente y dolosa contra” él, “provocándole afectaciones psicológicas que no sanarán pronto”.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián [Figueroa], es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”, escribió Imelda.

Imelda Tuñón da una actualización sobre el caso de su hijo y Maribel Guardia. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Maribel Guardia responde tras acusaciones de su exnuera

Un par de horas después de que Imelda Garza-Tuñón emitiera sus declaraciones, Maribel Guardia lanzó su respuesta por medio de su cuenta de Instagram.

“La representación de la madre de mi nieto interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando supuesta ‘desaparición forzada del menor’”, explicó.

“Sin embargo, todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido”, agregó.

Desde el pasado 22 de enero, José Julián se encuentra viviendo con la estrella de telenovelas, quien tiene su residencia en la Ciudad de México, según informó ella misma.

Respecto al proceso legal, desmintió a la joven artista aclarando: “Dichos amparos sólo han sido admitidos a trámite, pero aún no han sido resueltos”.

PUBLICIDAD

“Es necesario esperar que tanto el DIF como la Fiscalía contesten, para que posteriormente el juez de amparo emita su resolución”, puntualizó.

La estelar de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, sentenció que, “como siempre”, será “absolutamente respetuosa con la decisión” que se tome.

Al igual que lo hizo Imelda, Maribel pidió que se eviten hacer “comentarios de odio” hacia cualquiera de las partes involucradas en este caso.

El pasado 31 de enero, la intérprete de ‘Tú y yo’ adelantó que, “al parecer”, serían “90 días” los que José Julián estaría a su cargo, y que Imelda no se podría acercar a ellos en dicho tiempo.