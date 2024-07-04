¿Viuda de Julián Figueroa en aparente estado inconveniente? Imelda Tuñón causa controversia por entrevista

Video ¿Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, ya tiene un nuevo romance?

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, habría llegado en aparente estado inconveniente a la alfombra roja del show infantil Disney On Ice, en la Ciudad de México.

La actitud de la actriz desató controversia en redes luego de que se viralizara la entrevista que concedió al show ‘La Mejor FM’, donde su postura, su manera de hablar y su aparente falta de atención desataron especulaciones.

Según refiere la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, mejor conocida en Instagram como Chamonic’, Imelda Tuñón habría llegado al Auditorio Nacional sola, ya que, supuestamente, Maribel Guardia y su hijo José Julián habrían llegado mucho antes al recinto.

Viuda de Julián Figueroa habría llegado a evento en aparente estado inconveniente. Imagen La Mejor FM / Instagram



“Imelda y Maribel Guardia llegaron ahora sí, como dicen, juntas pero no revueltas, pues a Maribel nunca se le vio cerca de Imelda en la alfombra, no caminaron juntas. Maribel iba con su nieto e Imelda estaba haciendo entrevistas en este estado inconveniente, que es muy notorio que algo le estaba pasando”, escribió en su perfil este 4 de julio.

Aunque Imelda Garza-Tuñón habría desfilado sola por la alfombra roja del show, la cantante se dejó ver junto a Maribel Guardia y José Julián en el interior del recinto, según compartió en sus historias de Instagram.

“Me escapé de mis ensayos para venir a ver Disney On Ice con este señor precioso (su hijo) y con esta reina (Maribel)”, resaltó la joven al mismo tiempo en que mostraba imágenes del espectáculo infantil.

Ime Tuñón disfrutó del espectáculo infantil en compañía de su hijo y Maribel Guardia. Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Viuda de Julián Figuera es captada “besándose” con empresario

A finales de junio, Imelda Garza-Tuñón causó controversia al ser captada besándose con el empresario Francisco Fernández Tovar.

Al respecto, la actriz de 27 años insistió en que, a pesar de los rumores e imágenes que circulaban en redes sobre su cercanía con el hombre, ella se encontraba soltera.