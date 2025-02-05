Tildan de “malagradecida” a exnuera de Maribel Guardia: “Sabe que hay cosas mucho peores”

Marcelia Figueroa tildó de “malagradecida” a Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, luego de que ésta le sugiriera no “meterse” en su disputa legal con la actriz.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la hermana de Julián Figuera se dijo molesta por los “comentarios desatinados” de Imelda Tuñón, quien en el fondo sabría que Maribel Guardia no miente en sus acusaciones.

“Sí, sí estoy molesta porque creo que ella sí ha hecho comentarios muy desatinados y de una forma… yo creo que no se puede ser malagradecidos con la gente que te ha apoyado tanto y que te ha dado todo. Yo creo que ella sabe que están haciendo las cosas bien, en el fondo, ella lo sabe”, declaró este 5 de febrero.

Marcelia expuso que tanto Maribel Guardia como Marco Chacón han cuidado y protegido a Imelda Tuñón y José Julián aún tras la muerte de su hermano menor.

“Eso mismo que se le ha brindado a José Julián se le ha brindado a Imelda. Así fue por mucho, mucho tiempo, por muchos años, y no cambiaron las cosas cuando Julián murió, al contrario, Maribel cuidó de ella y la protegió. Vio por ella y la apoyó como si fuera su hija”, insistió.

Marcelia Figueroa era muy cercana a su hermano Julián y a su sobrino José Julián. Imagen Marcelia Figueroa / Instagram



Incluso, ventiló que existirían “cosas mucho peores” y todavía más fuertes de lo que se ha expuesto sobre la viuda de su hermano, mismas que afectarían directamente a Maribel Guardia y a su esposo.

“Ella sabe que, de hecho, hay cosas mucho peores y de las que no se ha hablado y que yo, por respeto, no voy a hablar, es tema de Marco y Maribel, por si un día quieren que salgan a la luz estos temas, pero ella sabe que hay situaciones fuertes. Creo que deber ser realista y agradecer que están cuidando de su hijo. Se está hablando de una madre que no es apta para cuidar de un niño”, dijo.

Hermana de Julián Figuera habla de las supuestas adicciones de Imelda Tuñón

La hija de Joan Sebastian también se refirió a las supuestas adicciones de su excuñada, haciendo énfasis en que, si es necesario, sumará su testimonio a la carpeta de investigación que se abrió con la denuncia de Maribel Guardia.

“Otra parte muy importante son las adicciones. El consumo de alcohol excesivo, el abuso de sustancias que yo no te puedo decir cuáles sean ni con qué frecuencia, pero es un hecho que sí las consume. A parte de este trastorno, pues la medican, eso sí lo sé. Entonces, medicarte y aparte consumir alcohol y otras sustancias, creo que definitivamente te afecta y te perjudica muchísimo en tu entorno. Aquí lo que estamos tratando de cuidar es el entorno del niño”.

Por último, Marcelia Figuera subrayó que el objetivo de denunciar a Imelda Tuñón tiene como fin cuidar a su sobrino y no dañar a la madre de éste.

“No estamos en su contra. Simplemente queremos cuidar al niño. Sí reitero que mi apoyo está totalmente con Maribel y con Marco porque están haciendo lo correcto y aparte se los agradezco enormemente porque yo amé muchísimo a mi hermano y amo a mi sobrino y quiero que esté bien”, sentenció.