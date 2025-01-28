Exnuera de Maribel Guardia enfrenta señalamientos de ‘amiga’ que la acusó de no ser “buena mamá”

Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, no se quedó callada ante los fuertes señalamientos que su ‘amiga’, Nagíbe Abbud, realizó en su contra duranta una entrevista con una revista mexicana.

La viuda de Julián Figuera se dijo sorprendida por las declaraciones de la sobrina de Omar Chaparro. Incluso, aseguró que en un inició creyó que se trataba de inteligencia artificial.

“Desconozco la razón, yo creí que era como inteligencia artificial o algo así, porque yo la conozco, es una niña muy buena, es una chava que siempre trata de pensar lo mejor de las personas”, declaró a ‘De Primera Mano’ este 28 de enero.

Imelda Tuñón considera que Nagíbe Abbud “fue mal influenciada”. Incluso, alegó que le hubiera gustado que la mujer, a quien consideraba su amiga, se hubiera acercado a ella antes de “prestarse” a hacer declaraciones públicas en su contra.

“Yo creo que fue mal influenciada para dar estas declaraciones, y está teniendo un punto de vista muy subjetivo sobre la situación. Me hubiera gustado que se acercara a mí si tenía estas preocupaciones genuinas por mi persona, en lugar de prestarse a este tipo de cosas”, agregó.

La exnuera de Maribel Guardia también refutó la versión de administrar pastillas para dormir a su hijo, asegurando que todo lo que le da “ha sido meramente pediátrico”.

“Yo en mi vida sería capaz de darle a mi hijo una pastilla para dormir, eso es peligrosísimo. Podría hacerle algún daño a su sistema, porque es un sistema infantil. Los medicamentos que le he suministrado a Julián han sido meramente pediátricos cuando ha tenido gripa o ha presentado vómito o diarrea (…) pero bajo ninguna circunstancia yo le daría a mi hijo una pastilla para dormir”, sentenció.

¿Qué dijo la examiga y compañera de Imelda Tuñón?

La revista TVNotas publicó este martes 28 de enero una entrevista con Nagíbe Abbud, amiga y excompañera de Imelda Tuñón, que presuntamente presenció cómo “golpeaba” a Julián Figueroa “cuando tomaba”.

“Yo conocí a Julián (Figueroa) y él siempre se preocupaba por ella. Tengo pruebas. Era una gran persona, muy bondadoso. La rescataba de todos los bares, porque Imelda se pone muy mal cuando toma. Varias veces vi cómo lo golpeaba. Él le decía que se fueran a la casa, pero no le hacía caso”, declaró.

Mientras que con respecto a su rol como mamá, la examiga de Imelda subrayó: “Nunca se hizo cargo. No es una buena mamá. En una ocasión su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada. Quiere a su hijo por el dinero, lo está utilizando como cajero automático”.