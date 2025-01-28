Imelda Tuñón

Exnuera de Maribel Guardia enfrenta señalamientos de ‘amiga’ que la acusó de no ser “buena mamá”

Imelda Tuñón no se quedó callada ante las fuertes declaraciones que realizó la sobrina de Omar Chaparro en su contra en una revista mexicana. Nagíbe Abbud relató que la actriz “golpeaba” a Julián Figueroa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, no se quedó callada ante los fuertes señalamientos que su ‘amiga’, Nagíbe Abbud, realizó en su contra duranta una entrevista con una revista mexicana.

La viuda de Julián Figuera se dijo sorprendida por las declaraciones de la sobrina de Omar Chaparro. Incluso, aseguró que en un inició creyó que se trataba de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

“Desconozco la razón, yo creí que era como inteligencia artificial o algo así, porque yo la conozco, es una niña muy buena, es una chava que siempre trata de pensar lo mejor de las personas”, declaró a ‘De Primera Mano’ este 28 de enero.

Imelda Tuñón considera que Nagíbe Abbud “fue mal influenciada”. Incluso, alegó que le hubiera gustado que la mujer, a quien consideraba su amiga, se hubiera acercado a ella antes de “prestarse” a hacer declaraciones públicas en su contra.

Más sobre Imelda Tuñón

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir
2 mins

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

Univision Famosos
“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa
2 mins

“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?
2 mins

Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?

Univision Famosos
¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos
2 mins

¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos

Univision Famosos
Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración
3 mins

Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración

Univision Famosos
Exnuera de Maribel Guardia es acusada de “ratera” tras interpretar canciones de Selena Quintanilla
2 mins

Exnuera de Maribel Guardia es acusada de “ratera” tras interpretar canciones de Selena Quintanilla

Univision Famosos
Maribel Guardia aclara si se arrepintió de ir a misa de su hijo, Julián Figueroa, por su aniversario luctuoso
2 mins

Maribel Guardia aclara si se arrepintió de ir a misa de su hijo, Julián Figueroa, por su aniversario luctuoso

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no llegó a misa de su hijo Julián Figueroa por su aniversario luctuoso?: lo que se sabe
2 mins

¿Maribel Guardia no llegó a misa de su hijo Julián Figueroa por su aniversario luctuoso?: lo que se sabe

Univision Famosos

“Yo creo que fue mal influenciada para dar estas declaraciones, y está teniendo un punto de vista muy subjetivo sobre la situación. Me hubiera gustado que se acercara a mí si tenía estas preocupaciones genuinas por mi persona, en lugar de prestarse a este tipo de cosas”, agregó.

La exnuera de Maribel Guardia también refutó la versión de administrar pastillas para dormir a su hijo, asegurando que todo lo que le da “ha sido meramente pediátrico”.

“Yo en mi vida sería capaz de darle a mi hijo una pastilla para dormir, eso es peligrosísimo. Podría hacerle algún daño a su sistema, porque es un sistema infantil. Los medicamentos que le he suministrado a Julián han sido meramente pediátricos cuando ha tenido gripa o ha presentado vómito o diarrea (…) pero bajo ninguna circunstancia yo le daría a mi hijo una pastilla para dormir”, sentenció.

¿Qué dijo la examiga y compañera de Imelda Tuñón?

La revista TVNotas publicó este martes 28 de enero una entrevista con Nagíbe Abbud, amiga y excompañera de Imelda Tuñón, que presuntamente presenció cómo “golpeaba” a Julián Figueroa “cuando tomaba”.

PUBLICIDAD

“Yo conocí a Julián (Figueroa) y él siempre se preocupaba por ella. Tengo pruebas. Era una gran persona, muy bondadoso. La rescataba de todos los bares, porque Imelda se pone muy mal cuando toma. Varias veces vi cómo lo golpeaba. Él le decía que se fueran a la casa, pero no le hacía caso”, declaró.

Mientras que con respecto a su rol como mamá, la examiga de Imelda subrayó: “Nunca se hizo cargo. No es una buena mamá. En una ocasión su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada. Quiere a su hijo por el dinero, lo está utilizando como cajero automático”.

Imelda Garza-Tuñón conoció a Nagíbe Abbud en la agrupación musical Finnix, donde hizo su debut como cantante. Algunos de sus temas más famosos son ‘Tu recuerdo’, ‘Intoxicada’ y ‘Atada a un sentimiento.

Relacionados:
Imelda TuñónEscándalos de famososMaribel GuardiaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD