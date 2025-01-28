Exnuera de Maribel Guardia es acusada de haber “golpeado” a Julián Figueroa “varias veces”

Video Exnuera de Maribel Guardia recuerda últimas vacaciones con su hijo: “Pronto estarás de vuelta conmigo”

Imelda Garza-Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, está siendo acusada de haber agredido a su esposo, el difunto Julián Figueroa, en diversas ocasiones.

Esa, y otras imputaciones, llegan a días de que la actriz de telenovelas denunciara a la joven cantante por supuestamente cometer violencia familiar.

PUBLICIDAD

Exnuera de Maribel Guardia habría “golpeado” a Julián Figueroa

Ha sido la artista Nagibe Abbud, quien asegura compartió con Imelda Garza-Tuñón en la agrupación musical Finnix pop, la que hizo declaraciones sobre ella.

“Está manipulando a la gente para que pongan a Maribel [Guardia] como la culpable, la mala”, sentenció en entrevista con TVNotas, publicada este 28 de enero.

Nagibe Abbud demostró que conoce a Imelda Garza-Tuñón al publicar esta fotografía en Instagram. Imagen Nagibe Abbud/Instagram

Ante las autoridades, la intérprete de 65 años afirmó que la madre de su nieto consume alcohol y que, temía, también sería el caso con sustancias ilícitas.

Al respecto, la creadora de contenido apoyó la versión: “Siempre estaba tomando cosas. Andaba muy alterada y ansiosa”.

“Cada que me invitaba a una reunión, yo tenía que cuidarla. Nos fuimos de fiesta mínimo unas 10 veces. A Imelda le encanta tomar hasta ponerse hasta atrás. Le gusta ligar con varios, por eso dejé de salir con ella”, añadió.

En dicho contexto, inclusive afirmó que la estrella en ascenso alegadamente habría arremetido en contra de su marido.

“Yo conocí a Julián [Figueroa] y él siempre se preocupaba por ella. Tengo pruebas. Era una gran persona, muy bondadoso”, señaló.

“La rescataba de todos los bares, porque Imelda se pone muy mal cuando toma. Varias veces vi cómo lo golpeaba. Él le decía que se fueran a la casa, pero no le hacía caso”, agregó.

Abbud apunta que Garza-Tuñón le “decía” que el hijo de Joan Sebastian “era un machista, un celoso, y que no la dejaba hacer nada sola”: “Él sólo quería ayudarla. Julián odiaba que se drogara”.

Exnuera de Maribel Guardia consumiría drogas, según Nagibe Abbud

Ahondando acerca de las presuntas adicciones que tendría Imelda Garza-Tuñón, Nagibe Abbud puntualizó que “usa cocaína y ‘tusi’”, esta última es como se le llama a la cocaína rosa.

PUBLICIDAD

“En una carpeta tengo evidencia de que actualmente lo hace. A su último novio le pide 25 gramos de ‘tusi’”, externó, “dice que Maribel miente porque ella solamente compra vapeadores y que no sale de fiesta”.

Además de recalcar que tiene “evidencias” de sus palabras, la ‘influencer’ mencionó que su excolega “nunca se hizo cargo” del pequeño José Julián: “No es una buena mamá”.

“En una ocasión nos habló a las dos de la mañana. Estaba borracha, llorando. Fuimos y nos pidió que no hiciéramos ruido porque Maribel estaba dormida. Su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada. En ese momento solo estaba un familiar de Julián”, narró.

“No le hacía caso ni le ponía atención. Imelda quiere a su hijo por el dinero. Lo está utilizando como cajero automático. Para eso lo quiere. Espero que ahorita se esté arrepintiendo”, concluyó.