Dictan internamiento preventivo a ‘influencer’ que atacó a nieta de famosa actriz

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

La tarde de este jueves 6 de febrero, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó internamiento preventivo contra Marianne Gonzaga, ‘influencer’ acusada de apuñalar 14 veces a Valentina Gilabert, nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza.

Durante la audiencia celebrada en las salas orales de Sullivan, en la Ciudad de México, el Ministerio Público de la Fiscalía presentó cargos por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida.

Ante estas acusaciones, la defensa de Marianne Gonzaga alegó que la influencer pudiera llevar su proceso en libertad, solicitud que fue rechazada por el juez, por lo que solicitaron la duplicidad del término constitucional. Ante esta decisión, será el 11 de febrero cuando se defina la situación jurídica de la joven de 17 años.

LA DEJAN PRESA… POR LESIONES

Un juez para adolescentes ordenó dejar encerrada a la “influencer” Marianne Gonzaga.

Su abogado solicitó duplicidad del término, para q definan su situación jurídica.

La @FiscaliaCDMX la acusa de Lesiones Calificadas.



Les cuento #C4EnAlerta pic.twitter.com/pCCgsizjVe — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2025



Marianne Gonzaga fue arrestada la madrugada del 5 de febrero tras apuñalar 14 veces a Valentina Gilabert, quien sería la actual novia de su expareja sentimental.

De acuerdo con el padre de Valentina, su hija, su pretendiente y una “pareja de amigos” estaban en una reunión cuando Marianne entró al departamento y atacó a la modelo. El incidente ocurrió en el residencial Park Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

“Recibió como 13 o 14 puñaladas, de las cuáles fueron dos en el pulmón izquierdo, una en medio en el tórax, otra en el pulmón derecho, dos en el cuello adelante, otra en la nariz, unas en la cabeza, y muchas en la mano izquierda”, contó al programa 'Todo Para La Mujer' este 6 de febrero.

La nieta de los actores Iliana de la Garza y Mario Casillas se encontraría entre la vida y la muerte tras el ataque. Según reportes de Maureen Papon, madre de la joven, Valentina “está en terapia intensiva, intubada y en coma inducido”.

“Todavía no se sabe qué pueda suceder con la vida de Valentina. Se está investigando el caso como homicidio”, informó este 6 de febrero a través de la cuenta de Instagram de su esposo, el fotógrafo Ernesto Gilabert.