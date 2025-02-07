Hermano de fallecida actriz rompe el silencio ante brutal ataque a su sobrina Valentina Gilabert

Video Padres de la joven que fue atacada por 'influencer' revelan detalles del caso y exigen justicia

Armando de la Garza, hermano de la fallecida actriz Iliana de la Garza, rompió el silencio ante el brutal ataque que sufrió su sobrina Valentina Gilabert, presuntamente, a manos de la ‘influencer’ Marianne Gonzaga.

A través de su cuenta de X, el tío de Valentina Gilabert condenó el ataque a su sobrina, quien, aseguró, “estuvo en un lugar equivocado”.

“Mi sobrina, nieta de mi hermana (...) estuvo en un lugar equivocado. Que llegó una loca ahí que se sintió ofendida o agredida por un presunto novio y le metió 14 puñaladas”, mencionó en su video publicado el 6 de febrero.

De la Garza describió a su sobrina como “una preciosa niña” que se debate entre la vida y la muerte por la gravedad de las heridas.

“Mi sobrina está hospitalizada, está sumamente grave. Tiene una lesión en el cuello. No está fuera de peligro, está en coma, muy grave (…) con 14 apuñaladas”, insistió.

“Tiene una mano totalmente destrozada, apuñaladas en el pecho, rostro. Está en estado de coma. Toda la familia está indignada”, subrayó.

El hermano de la fallecida actriz Iliana de la Garza también exigió justicia en el caso de su sobrina, sobre todo por las especulaciones de que Marianne Gonzaga podría quedar en libertad por ser menor de edad.

“No puede estar libre una mujer que le metió 14 apuñaladas a una niña y decir que tiene derechos porque es menor de edad, por el amor de Dios. En este mundo nadie tiene derecho a hacer este acto tan atroz”, sentenció.

¿Qué hizo Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga fue arrestada la madrugada del 5 de febrero tras apuñalar 14 veces a Valentina Gilabert, quien sería la actual novia de su expareja sentimental.

Según declaraciones del padre de Valentina en el show de Maxine Woodside, la modelo “recibió como 13 o 14 puñaladas, de las cuáles fueron dos en el pulmón izquierdo, una en medio en el tórax, otra en el pulmón derecho, dos en el cuello adelante, otra en la nariz, unas en la cabeza, y muchas en la mano izquierda”.

El 6 de febrero, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó internamiento preventivo contra Marianne Gonzaga, quien es acusada por el Ministerio Público de la Fiscalía del delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida.