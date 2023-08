Tras perder a su bebé, Mariana Echeverría reflexiona: “Debes tomarte tu tiempo para llorar”

“No tienes que sentirte obligada a hacer como si no pasó nada. No tienes que contener las lágrimas. Estamos acostumbrados a esconder este tipo de tragedias, a no hablarlas. Y aunque los abortos espontáneos son comunes, nadie habla de ellos, las mujeres que lo sufren sienten que son las únicas y las invade una dolorosa soledad. Entonces temen hablar de su pérdida, y la pena no procesada deja heridas”, expresó.