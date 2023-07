Mariana Echeverría espera un bebé arcoíris, ¿que significa?

“Haciendo cuentas, me embaracé en diciembre y en enero, un viernes, me enteré porque ya tenía varios días de retraso. Me hice la prueba de sangre para confirmar y a los pocos días empecé a sangrar y a sangrar, fui a checarme porque eso no era normal y, efectivamente, sufrí lo que llaman un microaborto”, compartió a la reportera Berenice Ortiz el 3 de marzo.