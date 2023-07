Mariana Echeverria revela cómo reaccionó Lucca al saber que tendrá un hermanito

“No se quiere cambiar, no se quiere bañar, no quiere ir a la escuela, se enoja por todo… llora, hace berrinche… o sea, no lo reconozco, porque el único que medio lo puede controlar es su papá porque a mí no me quiere ni ver. No me pudo presentar frente a él porque es un rechazo total y pues sí me puso un poco triste porque lleva como tres días así”, expresó la integrante de ‘Me caigo de risa’.