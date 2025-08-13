Alma Cero se somete a costosa operación para cambiar el color de sus ojos por vanidad

Video “Destruyó ese matrimonio”: Tunden a Kimberly Flores tras encontrarse con Alma Cero en programa

Alma Cero, reconocida por su interpretación de ‘Rosa Aurora’ en la serie ‘María de Todos los Ángeles’, compartió detalles de la cirugía a la que se sometió para cambiar el color de sus ojos de café a verde.

La actriz aclaró que recurrió a la “operación láser” tras tiempo de utilizar de forma constante lentes de contacto para lucir la mirada que anhelaba.

“Yo creo que como cualquiera [es una intervención peligrosa], ¿no? Pero uno que es aventado”, dijo en entrevista con medios de comunicación como ¡Siéntese Quien Pueda!

Al ser cuestionada sobre si optó por el proceso “por vanidad”, la también cantante respondió: “¡Claro! Pero si todos los que pisamos los escenarios somos unos vanidosos”.

¿Alma Cero endeudada por cirugía para cambiar el color de sus ojos?

Ahondando al respecto, Alma Cero admitió que la cirugía mediante la cual sus ojos ahora son de color verde es “costosa”.

“Pues sí. Estamos pagando todavía”, declaró con buen sentido del humor pues terminó carcajeándose por unos segundos, “lo saqué a meses sin intereses, sí, ya saben dónde”.

“Son dos sesiones”, pormenorizó, “te tienen que hacer una sesión previa, checar todo, cómo está toda la estructura de tu ojo”.

“Y ya después, te ponen unas gotas, que sales de ahí que no sabes que miras con fotosensibilidad, no ves nada porque abren completamente tu ojo… para el iris, para verlo, y es algo que no es riesgoso”, contó.

La comediante detalló que fue su esposo, Enrique Orozco, el que investigó toda la información necesaria en torno al procedimiento.

Además, resaltó que gracias a la intervención se arregló “la forma” de su ojo, así que ahora ve “mejor”, lo que es un beneficio adicional.

Alma Cero siguió a su esposo en esta operación

En julio, Alma Cero y su marido, Enrique Orozco, aparecieron ante la cámara de ‘Al punto noticias’ luciendo su nueva mirada.

Él aseveró que “siendo médico” averiguó “hasta el final” para encontrar una cirugía de calidad y segura a la que pudiera someterse.

“Yo me los iba a hacer originalmente, y que se me pega [ella]. Me dice: ‘Yo también quiero’. Copiona mi esposa”, mencionó.