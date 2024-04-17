Marcus Ornellas

Marcus Ornellas confiesa si siente celos por la cercanía de Ariadne Díaz y su ex José Ron

Marcus Ornellas se sinceró acerca de si tiene desconfianza porque Ariadne Díaz y José Ron volverán a estar juntos gracias a que protagonizarán un melodrama. El actor brasileño es pareja de la actriz mexicana desde hace casi una década.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video José Ron se sincera sobre el reencuentro con su ex Ariadne Díaz en una novela

Marcus Ornellas se sinceró sobre si siente celos ahora que Ariadne Díaz está de nuevo muy cerca de su ex, José Ron, debido a que son los protagonistas de una telenovela próxima a estrenarse.

Díaz y Ron, quienes sostuvieron un noviazgo hace casi una década, son la pareja estelar de ‘Papás por conveniencia’, por lo que ya están en grabaciones.

PUBLICIDAD

Ante su reunión, la expareja externó que consideran “padre volver a coincidir”, pero: ¿qué piensa Marcus de esta situación? ¿Siente inquietud?

¿Marcus Ornellas siente celos de Ariadne Díaz con José Ron?

A días de que Ariadne Díaz y José Ron comenzarán a trabajar juntos, Marcus Ornellas contestó si eso le provoca celos.

Más sobre Marcus Ornellas

Ariadne Díaz reacciona a rumores de infidelidad de Marcus Ornellas tras polémico video
1 mins

Ariadne Díaz reacciona a rumores de infidelidad de Marcus Ornellas tras polémico video

Univision Famosos
Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!
0:51

Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!

Univision Famosos
Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas
0:57

Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas

Univision Famosos
Esposo de Ariadne Díaz publica fotos con otra mujer tras apasionado beso de ella con José Ron
2 mins

Esposo de Ariadne Díaz publica fotos con otra mujer tras apasionado beso de ella con José Ron

Univision Famosos
José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz
3 mins

José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz

Univision Famosos
Anitta, Lucero y otros famosos lamentan la muerte de Silvio Santos, leyenda de la televisión brasileña
3 mins

Anitta, Lucero y otros famosos lamentan la muerte de Silvio Santos, leyenda de la televisión brasileña

Univision Famosos
Ariadne Díaz se presume muy cerca de su ex, José Ron, tras estar ‘separada’ de Marcus Ornellas
3 mins

Ariadne Díaz se presume muy cerca de su ex, José Ron, tras estar ‘separada’ de Marcus Ornellas

Univision Famosos
El video con el que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan sorpresiva noticia: “Nos separamos”
1:03

El video con el que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan sorpresiva noticia: “Nos separamos”

Univision Famosos
Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman que estuvieron separados un tiempo y aclaran rumores
1 mins

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman que estuvieron separados un tiempo y aclaran rumores

Univision Famosos
José Ron habla del reencuentro con su ex Ariadne Díaz y lanza mensaje a Marcus Ornellas
2 mins

José Ron habla del reencuentro con su ex Ariadne Díaz y lanza mensaje a Marcus Ornellas

Univision Famosos

“No, para nada, para nada”, dijo en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube el pasado 11 de abril.

El actor explicó la razón por la que está tranquilo: “Nos llevamos muy bien y Ron es un amigo, y no tiene nada que ver una cosa con otra”.

Ornellas dejó claro que confía plenamente en Díaz, con quien comenzó una relación en 2014 y ahora comparte a su hijo Diego, de 7 años.

“Confío en ella y eso es lo más importante, y le auguro el mayo de los éxitos en ese proyecto, que les vaya increíble a todos”, sentenció.

Tras recalcar que no siente celos de su pareja y José, él reveló que inclusive ella le ha llegado a externar su molestia porque no experimenta esa emoción negativa.

“Incluso ‘Ari’ se ha quejado a veces conmigo de que no soy celoso, soy bastante relajado en ese aspecto. Creo que de eso se trata: como pareja, te complementas con la otra persona”, contó.

Marcus recordó que conoció a Díaz siendo actriz, por lo que le parecería ilógico experimentar molestia ante el hecho de que ella ejerza su profesión.

“Hay muchos compañeros que son muy celosos y no permiten, me da risa, (…) que sus parejas cuando están trabajando como actriz o como actor, no puedan dar un beso, a mí se me hace ridículo”, externó.

PUBLICIDAD

José Ron y Ariadne Díaz “contentos” por trabajar juntos

Previamente, José Ron dio a conocer que tanto él como Ariadne Díaz se encuentran emocionados por su reencuentro en los melodramas.

“Los dos contentos por el proyecto. Claro, hemos hablado por teléfono, ayer nos vimos en un taller ahí con Benjamín Cano, con los personajes, platicando de cómo vemos la historia”, compartió a Despierta América el 14 de marzo.

“Yo estoy muy emocionado, muy contento de volver a trabajar con ella, porque trabajamos creo que hace, no sé, 13 años con La Mujer del Vendaval”, aseveró.

Relacionados:
Marcus OrnellasAriadne DiazJosé RonParejas de famososPolémicas de famososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD