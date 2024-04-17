Marcus Ornellas confiesa si siente celos por la cercanía de Ariadne Díaz y su ex José Ron

Video José Ron se sincera sobre el reencuentro con su ex Ariadne Díaz en una novela

Marcus Ornellas se sinceró sobre si siente celos ahora que Ariadne Díaz está de nuevo muy cerca de su ex, José Ron, debido a que son los protagonistas de una telenovela próxima a estrenarse.

Díaz y Ron, quienes sostuvieron un noviazgo hace casi una década, son la pareja estelar de ‘Papás por conveniencia’, por lo que ya están en grabaciones.

Ante su reunión, la expareja externó que consideran “padre volver a coincidir”, pero: ¿qué piensa Marcus de esta situación? ¿Siente inquietud?

¿Marcus Ornellas siente celos de Ariadne Díaz con José Ron?

A días de que Ariadne Díaz y José Ron comenzarán a trabajar juntos, Marcus Ornellas contestó si eso le provoca celos.

“No, para nada, para nada”, dijo en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube el pasado 11 de abril.

El actor explicó la razón por la que está tranquilo: “Nos llevamos muy bien y Ron es un amigo, y no tiene nada que ver una cosa con otra”.

Ornellas dejó claro que confía plenamente en Díaz, con quien comenzó una relación en 2014 y ahora comparte a su hijo Diego, de 7 años.

“Confío en ella y eso es lo más importante, y le auguro el mayo de los éxitos en ese proyecto, que les vaya increíble a todos”, sentenció.

Tras recalcar que no siente celos de su pareja y José, él reveló que inclusive ella le ha llegado a externar su molestia porque no experimenta esa emoción negativa.

“Incluso ‘Ari’ se ha quejado a veces conmigo de que no soy celoso, soy bastante relajado en ese aspecto. Creo que de eso se trata: como pareja, te complementas con la otra persona”, contó.

Marcus recordó que conoció a Díaz siendo actriz, por lo que le parecería ilógico experimentar molestia ante el hecho de que ella ejerza su profesión.

“Hay muchos compañeros que son muy celosos y no permiten, me da risa, (…) que sus parejas cuando están trabajando como actriz o como actor, no puedan dar un beso, a mí se me hace ridículo”, externó.

José Ron y Ariadne Díaz “contentos” por trabajar juntos

Previamente, José Ron dio a conocer que tanto él como Ariadne Díaz se encuentran emocionados por su reencuentro en los melodramas.

“Los dos contentos por el proyecto. Claro, hemos hablado por teléfono, ayer nos vimos en un taller ahí con Benjamín Cano, con los personajes, platicando de cómo vemos la historia”, compartió a Despierta América el 14 de marzo.