José Ron

José Ron dice que habla “por teléfono” con Ariadne Díaz: así es su relación a 10 años de su ruptura

El actor habló por fin de su reencuentro en televisión con su exnovia, quien será su pareja en la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video José Ron se sincera sobre el reencuentro con su ex Ariadne Díaz en una novela

A 10 años de su ruptura en la vida real, Ariadne Díaz y José Ron volverán a ser pareja en la telenovela "Papás por conveniencia". El actor, de 42 años, se mostró entusiasmado por trabajar de nuevo con su exnovia, con quien mantiene una cercana relación.

“Los dos estamos contentos por el proyecto. Hemos hablado por teléfono y nos vimos en un taller con Benjamín Cano para platicar sobre los personajes”, mencionó Ron en entrevista con Televisa Espectáculos, el pasado 13 de marzo.

PUBLICIDAD

Más sobre José Ron

José Ron está de luto: muere su abuela y comparte emotivo video junto a ella
0:54

José Ron está de luto: muere su abuela y comparte emotivo video junto a ella

Univision Famosos
José Ron confirma relación con actriz de Amor Amargo: las románticas fotografías juntos
2 mins

José Ron confirma relación con actriz de Amor Amargo: las románticas fotografías juntos

Univision Famosos
‘Hijo’ de José Ron está hospitalizado: lo que se sabe de su salud
2 mins

‘Hijo’ de José Ron está hospitalizado: lo que se sabe de su salud

Univision Famosos
¿José Ron y Ariadne Díaz fueron novios? El historial amoroso del guapo actor
4 mins

¿José Ron y Ariadne Díaz fueron novios? El historial amoroso del guapo actor

Univision Famosos
Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!
0:51

Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!

Univision Famosos
Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas
0:57

Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas

Univision Famosos
Ariadne Díaz rompe el silencio sobre el polémico beso con su ex José Ron ante los ojos de todos
0:54

Ariadne Díaz rompe el silencio sobre el polémico beso con su ex José Ron ante los ojos de todos

Univision Famosos
José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz
3 mins

José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz

Univision Famosos
¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso
1:05

¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso

Univision Famosos
Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video
0:58

Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Univision Famosos

Emocionado por volver a trabajar con su exnovia

Más allá del morbo que pueda generar su reencuentro, José Ron asegura estar emocionado por volver a trabajar con su exnovia después de haber protagonizado, hace 13 años, 'La Mujer del Vendaval'.

“Aquí la idea es sumar, poner de nuestra parte. Yo estoy muy emocionado, muy contento de volver a trabajar con ella porque trabajamos hace trece años, pero contento y emocionado”, dijo.

Ariadne Díaz está feliz de reencontrarse con José Ron

Ariadne Díaz también ha declarado que tiene una excelente relación con José Ron desde hace más de 10 años. Incluso, su actual pareja, Marcus Ornellas, apoya este reencuentro profesional.

Marcus y yo estamos bien con eso, lo que se diga ahora sí que rating. Podría ser una cosa muy complicada si no tuviéramos la relación que tenemos… Si Marcus no estuviera cómodo con eso yo ni siquiera le entraba, pero no es el caso. Más bien yo lo veo como: ‘Qué padre”, enfatizó la actriz al programa 'Hoy'.

Relacionados:
José RonAriadne DiazFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD