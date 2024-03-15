José Ron dice que habla “por teléfono” con Ariadne Díaz: así es su relación a 10 años de su ruptura

Video José Ron se sincera sobre el reencuentro con su ex Ariadne Díaz en una novela

A 10 años de su ruptura en la vida real, Ariadne Díaz y José Ron volverán a ser pareja en la telenovela "Papás por conveniencia". El actor, de 42 años, se mostró entusiasmado por trabajar de nuevo con su exnovia, con quien mantiene una cercana relación.

“Los dos estamos contentos por el proyecto. Hemos hablado por teléfono y nos vimos en un taller con Benjamín Cano para platicar sobre los personajes”, mencionó Ron en entrevista con Televisa Espectáculos, el pasado 13 de marzo.

Emocionado por volver a trabajar con su exnovia

Más allá del morbo que pueda generar su reencuentro, José Ron asegura estar emocionado por volver a trabajar con su exnovia después de haber protagonizado, hace 13 años, 'La Mujer del Vendaval'.

“Aquí la idea es sumar, poner de nuestra parte. Yo estoy muy emocionado, muy contento de volver a trabajar con ella porque trabajamos hace trece años, pero contento y emocionado”, dijo.

Ariadne Díaz está feliz de reencontrarse con José Ron

Ariadne Díaz también ha declarado que tiene una excelente relación con José Ron desde hace más de 10 años. Incluso, su actual pareja, Marcus Ornellas, apoya este reencuentro profesional.