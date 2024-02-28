José Ron y Ariadne Díaz son pareja de nuevo: así lo dieron a conocer

Video José Ron aclara si ya hay un nuevo romance en su vida: "El amor no tiene edad"

José Ron y Ariadne Díaz terminaron su noviazgo en 2014 y, tras su separación, rehicieron sus vidas con otas parejas. Pero el destino los vuelve a unir, esta vez en la ficción.

Los protagonistas de ‘La mujer del vendaval’ serán pareja en la nueva producción de Rosy Ocampo, quien fue la encargada de dar a conocer la noticia en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Atención a todos! Ariadne Díaz y José Ron son la pareja protagonista de nuestra próxima producción original ‘Papás Por Conveniencia’. Prepárense para una montaña rusa de emociones y romance. ¡No se la pierdan!”, se puede leer en la publicación de este miércoles 28 de febrero.

Rosy Ocampo indicó que “estaba muy emocionada” por dar a conocer la nueva mancuerna que hará la expareja en su próxima telenovela.

“Ya tenemos a los protagonistas de ‘Papás Por Conveniencia’, ellos son Ariadne Díaz y José Ron, quienes a partir de junio estarán en esta historia original”, dijo la productora.

Ariadne Díaz y José Ron reaccionan al anuncio de su nueva telenovela

Ariadne Díaz replicó la publicación en su perfil personal y destacó lo contenta que estaba de trabajar una vez más con Ocampo y con su exnovio.

“Estoy muy emocionada de compartirles el próximo proyecto, una vez más de la mano de mi querida y admirada Rosy Ocampo y reencontrarme en escena después de tantos años con mi querido José Ron”, indicó la actriz.

José Ron reposteó las palabras de su expareja, a quien también le dedicó un emotivo mensaje.

“Muchos años después y con una gran historia en nuestras manos. Aquí vamos mi Ari”, escribió el galán de melodramas.

La noticia causó revuelo entre los seguidores de la pareja, quienes aplaudieron que los exnovios vuelvan a protagonizar una telenovela juntos pese a su ruptura hace diez años.

“Super, qué emoción”, “Ansiosa de ver esta telenovela, será un éxito”, “Al fin juntos otra vez”, “Será otro éxito más”, “Los más bellos y juntos, éxito total”, son algunos de los mensajes que recibieron en redes sociales.

José Ron y Ariadne Díaz vivieron un tórrido romance

Ariadne Díaz y José Ron protagonizaron un mediático noviazgo hace más de una década. Su romance comenzó en los sets de grabación mientras trabajaban juntos en la telenovela 'La Mujer del Vendaval'.

Al principio parecían una pareja prometedora, su relación finalmente llegó a su fin de manera respetuosa.

Aunque se especuló sobre la existencia de una tercera persona, Ariadne Díaz aclaró que no fue el caso y destacó en 2014 que sintió que la relación ya no estaba funcionando, por lo que tomó la decisión de cerrar ese ciclo en su vida.

“Se dijo que había una tercera… O sea, no pasó nada, nos aburrimos. Lo que sucede es que no vende decir: ‘Cortaron porque se aburrieron’. Vende decir: ‘Cortaron porque se pusieron 80 veces el cuerno’”, indicó.

Pese a la ruptura, ambos actores mantienen una buena relación.

“ Me llevo muy bien con él. Estuve a su lado en su último cumpleaños. Él ha estado conmigo… éramos vecinos… No comulgo con esa idea de odiar al ex o hablar mal de él”, sentenció Ariadne Díaz hace diez años.