¿Ariadne Díaz siente celos con las escenas de Marcus Ornellas? Fue directa con su respuesta

La relación que sostienen Ariadne Díaz y Marcus Ornellas comenzó en 2015 y tiempo después se convirtieron en padres del pequeño Diego, los famosos han demostrado que quieren estar juntos, pero, ¿eso implica casarse? La actriz respondió ante el cuestionamiento.

Recientemente el actor viajó a su país de origen en compañía de su hijo, a raíz de eso salieron a la luz una serie de rumores respecto a que la pareja estaba atravesando por una fractura.

Sin embargo, la intérprete respondió en redes sociales los motivos por los que no los acompañó.



Ariadne detalló que ha tenido mucho trabajo, además el tener tiempo en solitario también es sano.

“Los extraño mucho, me preguntan por qué no fue con ellos y la verdad tenía cosas que hacer de trabajo”.



La originaria de Puerto Vallarta asistió la noche de este miércoles a la apertura de ‘Navidalia’ en la Ciudad de México, un parque temático en donde pueden hacer diferentes actividades y tomarse fotografías en el lugar.



Ariadne apareció con su pequeño Diego y una amiga. Ahí, la prensa cuestionó a la actriz de 36 años si tenía celos en torno al protagonista de ’Si nos dejan’ respecto a los besos que tuvo con Mayrín Villanueva, a lo que ella respondió con una sonrisa en la cara.

“No, no soy celosa, no tengo razones para hacerlo. En algún momento de mi vida sí lo fui, cuando era más joven, más inmadura o cuando compartes tu vida y no te dan esa seguridad, pero yo creo que una de las cosas más bonitas que me dio Marcus fue esa confianza”.



Ariadne aseveró que tiene un gran orgullo por su pareja en donde lo ve crecer profesionalmente, pues ella fue testigo de los inicios del brasileño en México. De acuerdo con ‘El Universal’, la actriz detalló que Marcus Ornellas es muy trabajador.

“Súper feliz, súper orgullosa, justamente hoy le decía eso, que estoy muy orgullosa porque ya vamos para 7 años juntos. Cuando nos conocimos yo lo conocí muy trabajador, iba a clases de neutralización de acento, como que me tocó estar con él en esa parte de perseverar y luchar, y hoy ver todo ese trabajo se está consolidando pues para mí me da mucho orgullo”.

Ariadne Díaz aclaró si hay planes de boda con Marcus Ornellas

Uno de los temas que han abordado a la joven mamá es si llegará al altar vestida de blanco para decir “sí acepto” y unir su vida con la de Marcus.



Nuevamente la cuestionaron y apuntó que no lleva prisa, pero sí es algo que le gustaría hacer por el hecho de celebrar el amor y el camino que han recorrido.

“Yo no he idealizado tanto (casarse), no te puedo decir que soy el tipo de mujer que de chiquita soñaba con ese momento, no. Sí es un momento que imagino y que espero que sea con gente muy querida, pero a mí no me gustan las fiestas grandes, no lo disfruto tanto”.