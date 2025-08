José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz

¿Marcus Ornellas molesto con José Ron por su relación con Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz no quería besar a José Ron

“A mí Rosy (Ocampo) ya me había invitado mucho tiempo atrás, después se subió Ron al barco. Si Marcus me hubiera dicho ‘me siento incómodo’, la verdad es que yo no lo hubiera hecho. A ver, si me hubiera dicho: ‘no la hagas’, hubiera dicho: ‘ah, no, sí la hago’, pero si me hubiera dicho: ‘hazla si quieres, solamente yo, me duele, me siento incómodo’, ah no, pues ahí sí no”, sentenció.