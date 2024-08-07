Ariadne Díaz se presume muy cerca de su ex, José Ron, tras estar ‘separada’ de Marcus Ornellas

Video El video con el que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan sorpresiva noticia: “Nos separamos”

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas abordaron recientemente las especulaciones de que su relación habría llegado a su fin tras nueve años juntos.

“Y no es mentira, nos separamos”, aseveró la actriz delante del brasileño durante un video que subió a su cuenta de Instagram el 4 de agosto.

La estrella de telenovelas, no obstante, aclaró que su distanciamiento sólo fue por “dos semanas” y debido a motivos de trabajo.

“Yo que más quisiera que no se fuera de locación, pero pues se va, así es”, admitió ella, refiriéndose a que el actor actualmente graba el melodrama ‘El precio de amarte’.

Ariadne Díaz se deja ver con su ex, José Ron, tras separación con Marcus Ornellas

Tras hacer evidente que su largo romance con Marcus Ornellas sigue estable, Ariadne Díaz sorprendió al presumirse muy cerquita de su ex, José Ron.

Este 6 de agosto, ella compartió en su ‘feed’ de la red social un clip en el que se aprecia el momento en el que recrea con el galán mexicano una postal que se tomaron hace más de una década.

Para su retrato, la intérprete abrazó al también músico, quien recargó su cabeza en la de ella.

“Parece que fue ayer, pero hace 16 años de esta foto”, anotó en la descripción al respecto de la imagen original, que data del 16 de agosto de 2008.

Ariadne Díaz recreó con José Ron, su ex, una fotografía del pasado. Imagen Ariadne Díaz/Instagram

Díaz explicó que la instantánea fue capturada durante la celebración por su cumpleaños, que ocurrió un día antes de la boda de su amiga Gloria Sierra.

De igual manera, puntualizó que subió el audiovisual y su misiva en honor a la ‘nueva vuelta al sol’ de José, que llegó a los 43 años.

“Hoy es tu cumple, Ronchis, así que te deseo lo mejor del mundo este año y siempre”, le dedicó a forma de felicitación.

“¡Gracias, Ari! Gracias por ser parte y por hacer posible la sorpresa del día de hoy… no quería y me hicieron llorar”, le respondió él.

“La familia siempre será nuestro pilar más importante. Gracias por este día… ¡te quiero!”, apuntó en su comentario.

Cabe recordar que los exnovios están trabajando en ‘Papás por conveniencia’, novela en la que encarnan a una pareja de enamorados.

Ellos iniciaron un idilio en 2012 y lo concluyeron en 2014 en buenas circunstancias, según han dicho en diversas ocasiones a la prensa.

Ariadne Díaz felicitó a José Ron por su cumpleaños con emotivas palabras. Imagen Ariadne Díaz/Instagram

Marcus Ornellas reaccionó así al reencuentro de Ariadne Díaz y José Ron

Luego de que se confirmara que Ariadne Díaz y José Ron se reunirían en un proyecto, Marcus Ornellas confesó si sentía celos.

“No, para nada, para nada”, dijo en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube el 11 de abril.