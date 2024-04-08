José Ron y Ariadne Díaz publican fotos juntos: Marcus Ornellas reacciona
Los actores nuevamente serán pareja en la ficción. ‘Papás por conveniencia’ es la telenovela en la que los famosos coincidirán 10 años después de su ruptura.
Ariadne Díaz y José Ron han vuelto a estar juntos. A poco más de un mes de que la productora Rosy Ocampo anunciara a los famosos como la pareja protagónica de la telenovela ‘Papás por conveniencia’, los actores compartieron sus primeras fotografías cara a cara.
José Ron fue el encargado de publicar las primeras imágenes de su reencuentro con Ariadne Díaz. A través de su cuenta de Instagram, mostró su emoción por trabajar nuevamente con su compañera.
“Primer día de grabación de ‘Papás por conveniencia’. Juntos en una nueva aventura. ¡Qué padre volver a coincidir! Dios con nosotros”, expresó el intérprete de 42 años este 8 de abril.
“Gracias @rosyocampooficial por este proyecto tan lindo”, agregó José Ron al pie de varias fotografías con las que dejó claro la gran química que tiene con quien fuera su novia hace 10 años.
La reacción de Marcus Ornellas
La imagen de Ariadne Díaz junto a José Ron no pasó desapercibida para celebridades como Silvia Navarro y Grettell Valdez. Sin embargo, la reacción que más destacó fue la de Marcus Ornellas, el esposo de la actriz, quien no dudó en expresar sus mejores deseos a la expareja.
"¡Mucho éxito !Les va a ir increíble!", celebró con un emoji de aplausos el actor brasileño.
Ariadne Díaz emocionada por su regreso a las telenovelas
Al igual que José Ron, Ariadne Díaz se mostró entusiasmada por su regreso a las telenovelas, pero sobre todo por trabajar nuevamente con la productora Rosy Ocampo.
“No saben qué felicidad… hoy, por fin, después de tantos meses de que me haya invitado Rosy Ocampo a este proyecto y de estar leyendo (los libretos) y de estar en talleres, por fin, hoy fue nuestro primer día de llamado”, señaló también este lunes.
“No saben qué súper elenco. Qué padre trabajar con pura gente querida y que conozco. Es mi cuarto proyecto que hago con Rosy Ocampo y me siento muy contenta. Nos fue muy muy bien”, añadió sin dar más detalles sobre la telenovela que protagoniza con José Ron.
Ariadne Díaz y José Ron fueron pareja hace 10 años en la vida real
Ariadne Díaz y José Ron se conocieron en 2012 durante las grabaciones de la telenovela ‘La mujer del vendaval’. La historia de amor de sus personajes en el melodrama traspasó la realidad, ya que meses después confirmaron su romance.
En 2014, la pareja anunció el fin de su relación, destacando que entre ellos siempre prevalecería el respeto y el cariño, por lo que hasta el día de hoy mantienen una buena relación.
Tras su ruptura con José Ron, Ariadne Díaz comenzó una relación con Marcus Ornellas en 2015. Fruto de su noviazgo nació su hijo Diego. En cuanto a la vida amorosa de José Ron, su última pareja sentimental fue Luciana Sismondi, con quien terminó su relación a principios de 2023.